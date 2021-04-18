15 смельчаков, которые обрезали свои волосы ради онкобольных и только стали ещё красивее
Если вы давно думали сменить имидж, но никак не могли отыскать достаточно причин, вот ещё одна. Причём довольно весомая. Если у вас длинные волосы, вы можете их обрезать и пожертвовать в организацию, которая делает парики для детишек и взрослых, борющихся с раком. В подборке ниже — 15 героев, которые так поступили и теперь ни о чём не жалеют.
Этот двухлетний мальчик пожертвовал свои кудрявые локоны в Фонд маленькой принцессы, потому что знает, что другим детям они нужны больше, чем ему
Фото © Instagram / ariyans_mama
"Я отращивал волосы три года после того, как узнал, что каждый может сдать их в благотворительную организацию, которая делает парики для онкобольных детей"
Фото © Reddit / kostilicious42
"Моя 8-летняя дочь почти два года отращивала волосы, чтобы пожертвовать их благотворительной организации, которая делает парики для онкобольных детей, чьи родители не могут себе их позволить"
Фото © Reddit / thespud_332
"В салоне красоты у всех челюсти отвалились, когда она сказала, что хочет обрезать свои здоровые длинные волосы. Она хотела подарить их людям, которым они нужны больше"
Фото © Instagram / jollychandasatinrose
"Сегодня я с гордостью наблюдала за тем, как мой 19-летний сын отрезал волосы ради тех, кто потерял свои из-за рака"
Фото © Facebook / Donna Cook
"Моя дочь пожертвовала свои 30-сантиметровые волосы в организацию "Парики для детей"
Фото © Reddit / agroyle
"Впервые за три года наконец набрался смелости подстричься. Всё пожертвовал"
Фото © Reddit / theginger_throwaway
"Моя прекрасная дочь, зная, с чем мне пришлось столкнуться, решила подарить свои волосы таким людям, как я. Люблю её!"
Фото © Facebook / barbara.b.forney
"До и после того, как я пожертвовала 70 сантиметров своих волос"
Фото © Reddit / sgracek11
"Первое фото было сделано несколько месяцев назад, а второе после того, как я обрезал свои волосы. Пожертвовал 40 сантиметров в "Парики для детей"
Фото © Reddit / josiahdavidw
"Сегодня пожертвовал свои волосы"
Фото © Twitter / Jruffhouse
"Мой муж пожертвовал Фонду маленькой принцессы свои волосы, которые он отращивал 17 лет"
Фото © Reddit / MyLifeJeff
"Большую часть жизни у меня были длинные волосы. Сегодня я пожертвовал 14 дюймов в "Локоны любви"
Фото © Reddit / InsulinJunky
"45 сантиметров спустя"
Фото © Reddit / Cherrbs
"Только посмотрите на эти волосы! Отрастил и пожертвовал нуждающимся"
Благо это далеко не все герои, которые отважились отрезать свои локоны ради других. Ещё больше смельчаков — в материале Bored Panda.
WOW-news
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