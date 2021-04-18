15 смельчаков, которые обрезали свои волосы ради онкобольных и только стали ещё красивее

Этот двухлетний мальчик пожертвовал свои кудрявые локоны в Фонд маленькой принцессы, потому что знает, что другим детям они нужны больше, чем ему

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"Я отращивал волосы три года после того, как узнал, что каждый может сдать их в благотворительную организацию, которая делает парики для онкобольных детей"

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"Моя 8-летняя дочь почти два года отращивала волосы, чтобы пожертвовать их благотворительной организации, которая делает парики для онкобольных детей, чьи родители не могут себе их позволить"

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"В салоне красоты у всех челюсти отвалились, когда она сказала, что хочет обрезать свои здоровые длинные волосы. Она хотела подарить их людям, которым они нужны больше"

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"Сегодня я с гордостью наблюдала за тем, как мой 19-летний сын отрезал волосы ради тех, кто потерял свои из-за рака"

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"Моя дочь пожертвовала свои 30-сантиметровые волосы в организацию "Парики для детей"

Фото © Reddit / agroyle

"Впервые за три года наконец набрался смелости подстричься. Всё пожертвовал"

Фото © Reddit / theginger_throwaway

"Моя прекрасная дочь, зная, с чем мне пришлось столкнуться, решила подарить свои волосы таким людям, как я. Люблю её!"

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"До и после того, как я пожертвовала 70 сантиметров своих волос"

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"Первое фото было сделано несколько месяцев назад, а второе после того, как я обрезал свои волосы. Пожертвовал 40 сантиметров в "Парики для детей"

Фото © Reddit / josiahdavidw

"Сегодня пожертвовал свои волосы"

Фото © Twitter / Jruffhouse

"Мой муж пожертвовал Фонду маленькой принцессы свои волосы, которые он отращивал 17 лет"

Фото © Reddit / MyLifeJeff

"Большую часть жизни у меня были длинные волосы. Сегодня я пожертвовал 14 дюймов в "Локоны любви"

Фото © Reddit / InsulinJunky

"45 сантиметров спустя"

Фото © Reddit / Cherrbs

"Только посмотрите на эти волосы! Отрастил и пожертвовал нуждающимся"

Фото © Instagram / jerrellkutzgavel

Благо это далеко не все герои, которые отважились отрезать свои локоны ради других. Ещё больше смельчаков — в материале Bored Panda.

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