Стример с помощью крика остановил ограбление, и этот прямой эфир запомнится его зрителям надолго
У блогеров, стримеров и других творцов интернет-контента весьма сомнительная репутация. Многие думают, что они не делают ничего полезного. Это, конечно, не так. Хотя бы посмотрите на героя этого материала.
Шервин — стример родом из Уругвая. Успешным его канал назвать сложно: на него подписано лишь несколько сотен человек, а ролики стабильно набирают по паре тысяч просмотров. Год назад юноша переехал в Лондон, а недавно и вовсе стал местным героем. Во время своего недавнего стрима парень с расстройством аутистического спектра спас незнакомца от ограбления.
Инцидент произошёл 10 апреля в 0:47 по Гринвичу. Шервин заметил, как в центре Лондона на велосипедиста азиатской внешности напал чернокожий молодой человек. Когда преступник пытался отобрать велосипед, стример подбежал к нему и начал кричать на всю улицу: "Оставь его в покое!". Громкие звуки привлекли внимание прохожих — и грабитель не сразу, но всё-таки скрылся. После этого Шервин вызвал полицию и передал телефон пострадавшему, чтобы тот сообщил оператору все подробности.
Судя по записи стрима, уже через считаные минуты офицеры прибыли на место, пока пострадавший всё ещё говорил по телефону. Информации о том, удалось ли найти нападавшего, пока что нет.
Минутный эпизод прямого эфира, на котором Шервин отгоняет преступника от велосипедиста, стал вирусным. На "Реддите" видео оценило 70 тысяч человек, пишет Unilad. Пользователи в восторге от смелости стримера.
Он не колебался ни секунды. Чёртова легенда. Ты должен быть горд за себя, как и твоя семья. Спасибо, брат
Никогда не слышал об этом стримере, но его подвиг говорит о многом. Большое уважение
Я видел тебя на "Реддите". Молодец, что помог этому парню. Только что у тебя стало на одного подписчика больше
WOW-video
Обезьяна отобрала камеру у маленьких тиктокерш и показала, что такое по-настоящему вирусное видео
сегодня в 11:00
Хозяин снял, как глухой щенок радуется его возвращению, и этот восторг покорил тысячи сердец
вчера в 07:00
Парень стал посмешищем во время видеозвонка жены, решив, что его никто не видит в зелёном костюме
16 апреля, 14:41
Выбор редакции
Хозяин снял, как глухой щенок радуется его возвращению, и этот восторг покорил тысячи сердец
"Перекрыть выгоду от донатов": Пушков назвал размер штрафов за треш-стримы
15 смельчаков, которые обрезали свои волосы ради онкобольных и только стали ещё красивее
Восемь человек погибли и больше ста пострадали при сходе с рельсов поезда в Египте — видео
Госдеп назвал абсолютной ложью причастность США к попытке устранения Лукашенко
Комментариев: 0