Стример с помощью крика остановил ограбление, и этот прямой эфир запомнится его зрителям надолго

Шервин — стример родом из Уругвая. Успешным его канал назвать сложно: на него подписано лишь несколько сотен человек, а ролики стабильно набирают по паре тысяч просмотров. Год назад юноша переехал в Лондон, а недавно и вовсе стал местным героем. Во время своего недавнего стрима парень с расстройством аутистического спектра спас незнакомца от ограбления.

Инцидент произошёл 10 апреля в 0:47 по Гринвичу. Шервин заметил, как в центре Лондона на велосипедиста азиатской внешности напал чернокожий молодой человек. Когда преступник пытался отобрать велосипед, стример подбежал к нему и начал кричать на всю улицу: "Оставь его в покое!" . Громкие звуки привлекли внимание прохожих — и грабитель не сразу, но всё-таки скрылся. После этого Шервин вызвал полицию и передал телефон пострадавшему, чтобы тот сообщил оператору все подробности.

Судя по записи стрима, уже через считаные минуты офицеры прибыли на место, пока пострадавший всё ещё говорил по телефону. Информации о том, удалось ли найти нападавшего, пока что нет.

Минутный эпизод прямого эфира, на котором Шервин отгоняет преступника от велосипедиста, стал вирусным. На "Реддите" видео оценило 70 тысяч человек, пишет Unilad. Пользователи в восторге от смелости стримера.