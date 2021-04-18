Кого пережевала и выплюнула "Фабрика звёзд": очередные 10 участников, чьи имена вы даже не вспомните

Пятый и шестой сезоны телепроекта "Фабрика звёзд" познакомили нас с Викторией Дайнеко, Зарой и даже Мигелем. А что же случилось с остальными участниками? Некоторые сохранили медиаактивность, но есть и те, кто пропал с радаров. Именно о них и пойдёт речь.

Аксинья Вержак

Скриншот видео © Youtube / Amazing Music / Фото © Instagram / verzhakhair

Аксинья попала на пятую "Фабрику" в 17-летнем возрасте. На шоу она вошла в состав группы "Нэцке", но, в отличие от другой её участницы — Юлианны Карауловой, после распада коллектива успеха так и не добилась. Девушка ещё какое-то время пыталась покорить сцену, но потом родила дочь, стала парикмахером и переехала в Калининградскую область.

Родион Заболотский

Скриншоты видео © Youtube / Музыкальный архив / Родион Заболотский

На "Фабрике" Заболотский называл себя Безумным Роджером и пытался покорить сердце Виктории Дайнеко, но больше ничем особенным себя не проявил. После проекта он перестал общаться с другими участниками и ушёл из соцсетей. Но спустя какое-то время снова появился на сцене, правда, уже на клубной и под псевдонимом DJ Jolly Rodjer. У него есть YouTube-канал, где можно увидеть его выступления и отрывки из путешествий на мотоцикле.

Андрей Шумский

Фото © Photohost

Шумский пришёл на "Фабрику", чтобы покорить Москву, но сейчас о нём уже мало кто помнит. На проекте он был полной противоположностью Безумному Роджеру — тихим и скромным. По окончании шоу Андрей пропал с радаров. Он вроде бы хотел создать свою рок-группу, но получилось ли это, неизвестно. Также сообщалось, что Шумский занялся бизнесом. Каким именно, тоже загадка.

Кирилл Гарник

Фото © Кинопоиск / Скриншот видео © YouTube / Apostrophe TV

Гарник первым выбыл из пятого сезона шоу: за него проголосовали всего 9% зрителей. Кирилл сделал выводы и решил не связывать свою судьбу с музыкой. Он вернулся на Украину, где пошёл по стопам мамы, облачившись в мантию. С 2011 года Гарник работает судьёй, в последнее время — в окружном админсуде Киева.

Валерия Голубева

Скриншот видео © YouTube / Музыкальный архив / Фото © Одноклассники / Лерика Голубева

Валерия Голубева занималась музыкой ещё до "Фабрики". На проекте она снискала славу девушки с трудным характером и вылетела одной из первых. Зато успела завести отношения с будущей телезвездой Мигелем. После шоу Лерика (так она себя называла) путешествовала по Индии, работала диджеем и снималась в откровенных фотосессиях. По некоторым данным, в 2010 году она вышла замуж и стала матерью. Больше о судьбе бывшей "фабрикантки" ничего не сообщалось.

Виктория Колесникова

Фото © Кинопоиск / Instagram / vika_kolesnikova_official

Виктория ненадолго задержалась на шестой "Фабрике", но успела запомниться своим романтичным и одновременно озорным характером. После шоу девушка отучилась в Школе-студии МХАТ и почти сразу стала играть в театре и кино. Самые преданные фанаты могут вспомнить её роли в сериалах "Затмение" и "Всё к лучшему", ну а для всех остальных она пропала из вида ещё в 2011 году. Сейчас Вика уделяет всё своё время семье и о шоу-бизнесе вспоминает редко.

Сабрина Гаджикаибова

Скриншот видео © YouTube / divage / Фото © Instagram / sabrina_mg_s

Сабрина запомнилась отношениями с Прохором Шаляпиным и трогательной композицией "Не со мной". После шоу девушка успела поработать в группе "Тутси", а потом начала строить сольную карьеру. Однако дальше одного клипа ("Не могу так жить") и отборочного тура Евровидения дело не пошло. Сейчас девушка ведёт непубличный образ жизни, но периодически радует поклонников своим вокалом в соцсетях.

Арина Рыженкова

Скриншот видео © YouTube / Музыкальный архив / Фото © Facebook / arina.ryjenkova

Арина стала первой участницей шестого сезона, которая покинула "Фабрику". После шоу девушка продолжила учёбу. Она не перестала заниматься музыкой, но карьеру в шоу-бизнесе решила не строить. Сегодня Рыженкова живёт непубличной жизнью.

Мила Куликова

Скриншот видео © YouTube / Музыкальный архив / Фото © Instagram / milakulikova

По слухам, Мила встречалась с сыном жены гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Если это действительно так, то девушка не смогла (или не успела) воспользоваться полезным знакомством. После "Фабрики" её приглашали выступать в клубах, но не более того. Потом девушка занялась танцевальной музыкой и даже сейчас продолжает что-то исполнять, однако массовая аудитория с её творчеством не знакома.

Анастасия Шевченко

Скриншот видео © YouTube / Музыкальный архив / Instagram / madame_dzen

Анастасия не добилась особых успехов в российском шоу-бизнесе. Зато после "Фабрики" она уехала в Америку учиться джазовому вокалу, а потом поселилась в Монако, где давала концерты. Кроме того, Шевченко запустила русскоязычное радио на Лазурном Берегу. В сферу её интересов также входит образовательная деятельность: она планировала открыть школу повышения квалификации для обслуживающего персонала.

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