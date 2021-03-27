И где они сейчас: ещё 10 участников "Фабрики звёзд", которые были звёздами нулевых и вскоре исчезли

Ксения Валеева

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21-летняя фотомодель пришла на третью "Фабрику" в поисках нового способа самовыражения, но вылетела с шоу самой первой. Потом она выучилась на актрису, однако и на этом поприще не добилась успехов. Сейчас девушка занимается семьёй и экологическим активизмом.

Николай Сличенко

Внук певца Николая Сличенко не пошёл по стопам знаменитого деда. После выпуска из третьей "Фабрики" он решил не связывать свою судьбу с музыкой, зато дважды стал отцом и открыл магазин сувениров, посвящённых йоге и индийской культуре.

Ирина Желнова

Скриншот видео: Youtube / Музыкальный Архив

Сценический опыт Ирина приобрела ещё до "Фабрики", когда работала бэк-вокалисткой у Михаила Шуфутинского. Тем не менее она покинула шоу уже после четвёртого отчётного концерта. О том, как в дальнейшем сложилась её судьба, ничего не известно.

Мария Вебер

Скриншот видео: Youtube / Alex Navitski / Фото © Instagram / masha_weber

По окончании телепроекта Вебер пела в группе "Тутси", пока не забеременела. По слухам, именно муж вынудил её покинуть музыкальный коллектив. А ещё он настоял, чтобы девушка приняла ислам. Мария выполнила все условия, но в итоге супруги развелись всего через год после свадьбы. Второй брак певицы также не увенчался успехом. Сейчас Вебер воспитывает сына Оскара и о своей личной жизни не распространяется. Девушка занимается бизнесом, но музыку она тоже не бросила.

Дмитрий Голубев

Скриншот видео: Youtube / FabrikaZvezd8 / Фото © Instagram / golubevdima

Голубев вошёл в состав группы КГБ, созданной продюсером Виктором Дробышем из участников шоу. После коротких гастролей и нескольких записанных песен коллектив распался. Какое-то время выпускник третьей "Фабрики" выступал на корпоративах, но вскоре совсем пропал из виду. Как выяснилось, Дмитрий выбрал семью, в том числе и в деловых вопросах: вместе с женой Яной он открыл ресторан в городе Иванове.

Надежда Игошина

Скриншот видео: Youtube / Константин Владимирович / Фото © Instagram / nadezdaigoshina

В победе Ангины (такой у неё был псевдоним) на четвёртой "Фабрике" никто не сомневался. Однако в середине шоу девушка выбыла. Потом Надя какое-то время поработала диджеем, но в итоге с музыкой завязала и стала актрисой. О её личной жизни почти ничего не известно.

Антон Ямпольский

Скриншот видео: Youtube / Музыкальный Архив / Фото © Facebook / YampolskyAnton

На "Фабрику" Антон пришёл с мечтой о звёздной карьере, однако стать знаменитостью ему так и не удалось. Зато теперь он счастливый отец двух близняшек. На жизнь бывший певец зарабатывает организацией праздников.

Иван Бреусов

Скриншот видео: Youtube / Музыкальный Архив / Фото © Instagram / ivan_breussov

Фанатам "Фабрики" Иван ничем не запомнился. Зато в родном Казахстане он стал настоящей звездой. Потом Бреусов женился и пропал со сцены. Сейчас "фабрикант" не даёт концертов, но продолжает писать музыку.

Наталья Коршунова

Наталья была одной из самых ярких участниц четвёртой "Фабрики": помог опыт, приобретённый в музыкальной группе "Пропаганда". В 2007 году вышел её сольный альбом. К сожалению, продолжения не последовало. Сейчас о музыкальной карьере Натальи ничего не слышно.

Евгения Волконская

Скриншот видео: Youtube / Музыкальный Архив / Фото © Facebook / ev.leroux

Волконская не дошла до финала четвёртой "Фабрики", но запомнилась зрителям благодаря роману с одним из её участников — Юрием Титовым. Вылетев с шоу, Евгения поехала учиться в Оксфорд. Музыкой она больше не занимается и сейчас, по слухам, живёт в Америке.

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