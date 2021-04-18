Парикмахер подстриг бездомного, и после такого преображения счастливцу можно сразу идти на подиум
Для кардинального перевоплощения необязательно становиться героем шоу "Снимите это немедленно!". Иногда достаточно просто оказаться в нужное время в нужном месте. Этот бездомный превратился в модель через полчаса в кресле барбера.
Парикмахер Джошуа Сантьяго делает наш мир немного лучше. При каждой возможности парень идёт на улицы родной Филадельфии, США, и стрижёт бездомных, параллельно снимая их преображения на видео для своего тиктока empoweringcuts. Недавно одно из видео американца произвело фурор в соцсети.
На вирусном ролике, набравшем больше полутора миллионов просмотров, Джошуа стрижёт на улице афроамериканца, которого там же и нашёл. Ничего сверхъестественного. За несколько минут барбер под насадку избавился от спутавшихся грязных волос, усов и немного подровнял бороду. Зато эффект от такой стрижки впечатляющий — бродяга не только помолодел на десятилетие, но даже стал будто бы чище. В комментариях только об этом и говорят.
Он стал выглядеть намного моложе
Такой красивый
Он выглядит чистым. Благослови его Бог❤️
Сантьяго начал помогать бездомным по зову души абсолютно бесплатно. Теперь за них платят другие незнакомцы со всех концов света. Для этого американец запустил кампанию по сбору средств на Go Fund Me. Из необходимых 70 тысяч долларов удалось собрать 68 тысяч (5,2 миллиона рублей). Теперь ему можно будет ещё долго преображать бродяг, беспокоясь только о том, какую стрижку сделать очередному клиенту.
WOW-news
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