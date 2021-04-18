Парикмахер подстриг бездомного, и после такого преображения счастливцу можно сразу идти на подиум

Парикмахер Джошуа Сантьяго делает наш мир немного лучше. При каждой возможности парень идёт на улицы родной Филадельфии, США, и стрижёт бездомных, параллельно снимая их преображения на видео для своего тиктока empoweringcuts. Недавно одно из видео американца произвело фурор в соцсети.

Кадры из видео © TikTok / empoweringcuts

На вирусном ролике, набравшем больше полутора миллионов просмотров, Джошуа стрижёт на улице афроамериканца, которого там же и нашёл. Ничего сверхъестественного. За несколько минут барбер под насадку избавился от спутавшихся грязных волос, усов и немного подровнял бороду. Зато эффект от такой стрижки впечатляющий — бродяга не только помолодел на десятилетие, но даже стал будто бы чище. В комментариях только об этом и говорят.

Он стал выглядеть намного моложе Fares_mslm

Такой красивый Lioveyou3000

Он выглядит чистым. Благослови его Бог❤️ Omarrosee

Кадры из видео © TikTok / empoweringcuts

Сантьяго начал помогать бездомным по зову души абсолютно бесплатно. Теперь за них платят другие незнакомцы со всех концов света. Для этого американец запустил кампанию по сбору средств на Go Fund Me. Из необходимых 70 тысяч долларов удалось собрать 68 тысяч (5,2 миллиона рублей). Теперь ему можно будет ещё долго преображать бродяг, беспокоясь только о том, какую стрижку сделать очередному клиенту.

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