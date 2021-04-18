Девушка наплевала на чужое мнение и перестала бриться, ведь борода делает её особенной
Когда в 15 лет у Клайд Уоррен начала появляться растительность на лице, её семья была уверена, что девочке прямой путь на фрик-шоу. Сейчас бородачке уже 27, и в цирке она не выступает.
Клайд живёт в Омахе, США. Когда ей было 15, на её лице начала расти борода. Ситуация не из тех, к которым готовят подростков, но девочка решила полностью принять свою внешность и с тех пор отращивает бороду. Но не все с такой точкой зрения были согласны — даже мама Клайд, руководствуясь своим опытом, требовала от дочери избавиться от волос на лице.
Моей матери <...> это совсем не понравилось, и она сказала "взять бороду под контроль", но мне было всё равно. Я отказалась её сбривать. Я просто работала над самооценкой. Отличаться от других — нормально. Мне комфортно в своём теле. Если вселенная хотела, чтобы я была такой — значит, так тому и быть
Сейчас Клайд работает писательницей на фрилансе и по секрету рассказывает, что ухаживать за её миниатюрной бородой совсем несложно. Всего-то нужно мыть её раз в день и время от времени подстригать. Однако даже спустя 10 лет растительность всё ещё сильно влияет на её личную жизнь.
На меня постоянно глазеют, а в Tinder мне регулярно пишут незнакомцы только ради того, чтобы сказать, что я "отвратительная и мерзкая". Иногда меня это действительно волнует, но я уверена в своём решении.
Некоторые, с кем я встречалась, обращали на бороду слишком много внимания и считали её моей определяющей чертой. Но мой последний парень поддерживал меня и любил мои особенности без перегибов
По данным Lad Bible, чаще всего гирсутизм (чрезмерное оволосение лица, тела, рук и ног у женщин) вызван поликистозом яичников. Но иногда, как в случае Клайд, болезнь тут ни при чём. Тогда узнать причину крайне сложно. Так или иначе никаких опасностей гирсутизм не несёт — любая может избавиться от волос, когда захочет.
WOW-news
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