Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Девушка наплевала на чужое мнение и перестала бриться, ведь борода делает её особенной

Когда в 15 лет у Клайд Уоррен начала появляться растительность на лице, её семья была уверена, что девочке прямой путь на фрик-шоу. Сейчас бородачке уже 27, и в цирке она не выступает.

18 апреля 2021, 08:00

Фото © Facebook / Klyde Warren

Клайд живёт в Омахе, США. Когда ей было 15, на её лице начала расти борода. Ситуация не из тех, к которым готовят подростков, но девочка решила полностью принять свою внешность и с тех пор отращивает бороду. Но не все с такой точкой зрения были согласны — даже мама Клайд, руководствуясь своим опытом, требовала от дочери избавиться от волос на лице.

Моей матери <...> это совсем не понравилось, и она сказала "взять бороду под контроль", но мне было всё равно. Я отказалась её сбривать. Я просто работала над самооценкой. Отличаться от других — нормально. Мне комфортно в своём теле. Если вселенная хотела, чтобы я была такой — значит, так тому и быть

Клайд Уоррен

Фото © Facebook / Klyde Warren

Фото © Facebook / Klyde Warren

Сейчас Клайд работает писательницей на фрилансе и по секрету рассказывает, что ухаживать за её миниатюрной бородой совсем несложно. Всего-то нужно мыть её раз в день и время от времени подстригать. Однако даже спустя 10 лет растительность всё ещё сильно влияет на её личную жизнь.

На меня постоянно глазеют, а в Tinder мне регулярно пишут незнакомцы только ради того, чтобы сказать, что я "отвратительная и мерзкая". Иногда меня это действительно волнует, но я уверена в своём решении.

Некоторые, с кем я встречалась, обращали на бороду слишком много внимания и считали её моей определяющей чертой. Но мой последний парень поддерживал меня и любил мои особенности без перегибов

Клайд Уоррен

Фото © Facebook / Klyde Warren

Фото © Facebook / Klyde Warren

По данным Lad Bible, чаще всего гирсутизм (чрезмерное оволосение лица, тела, рук и ног у женщин) вызван поликистозом яичников. Но иногда, как в случае Клайд, болезнь тут ни при чём. Тогда узнать причину крайне сложно. Так или иначе никаких опасностей гирсутизм не несёт — любая может избавиться от волос, когда захочет.

Сёрфер оседлал волну в феврале и сильно пожалел об этом, увидев на селфи, во что превратилась борода

Сёрфер оседлал волну в феврале и сильно пожалел об этом, увидев на селфи, во что превратилась борода

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Учёные обнаружили неожиданный эффект от бороды. И это хорошие новости для продавцов

21 декабря, 19:06

Спартак — чемпион: 74-летний художник из Екатеринбурга забил всё тело татуировками и написал 70 кг стихов

23 марта, 21:40

Парикмахер подстриг бездомного, и после такого преображения счастливцу можно сразу идти на подиум

сегодня в 09:00

В Санкт-Петербурге может пройти дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу

сегодня в 09:15

"Животных много, явно мёртвые": В озере под Воронежем погибли несколько десятков черепах — видео

сегодня в 09:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1