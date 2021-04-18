Девушка наплевала на чужое мнение и перестала бриться, ведь борода делает её особенной

На меня постоянно глазеют, а в Tinder мне регулярно пишут незнакомцы только ради того, чтобы сказать, что я "отвратительная и мерзкая". Иногда меня это действительно волнует, но я уверена в своём решении.

Некоторые, с кем я встречалась, обращали на бороду слишком много внимания и считали её моей определяющей чертой. Но мой последний парень поддерживал меня и любил мои особенности без перегибов