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Хозяйка застыла в ужасе, увидев, как по её заднему двору пробежал маленький велоцираптор — видео

На днях жительница американского Палм-Коста на кадрах с камер наблюдения заметила, как по её заднему двору проносится неизвестное существо. Ни на собаку, ни на кошку оно совсем не похоже.

19 апреля 2021, 11:59

Кадры из видео © YouTube / FOX 35 Orlando

Кристина Райан насторожилась, когда в 3:40 ночи на её телефон пришло уведомление, что во дворе обнаружено движение. Американка проверила видеозапись и застыла в ужасе — во мраке она увидела монстра, который за секунды промчался по её двору на задних ногах. Хозяйка точно знает, что она увидела. В гости к ней заглянул маленький велоцираптор.

Кадры из видео © YouTube / FOX 35 Orlando

Ну какое животное будет в 3:40 ночи гулять по этому маршруту? Может быть, я пересмотрела мультиков, но тут я вижу велоцираптора или какого-нибудь другого детёныша динозавра. Некоторые видят тут большую птицу, но, как по мне, это бессмыслица — видно же передние ноги! Не кажется?

Кристина Райан

После того как Кристина опубликовала жуткие кадры на своей странице в "Фейсбуке", они мигом стали вирусными. В комментариях под постом пользователи соцсети начали выдвигать свои теории о том, кто мог заглянуть в гости к девушке. Вариантов множество: от сбежавшего с ближайшей фермы индюка до мифической грозы домашнего скота чупакабры.

Кадры из видео © YouTube / FOX 35 Orlando

Я серьёзно, это собака в костюме аллигатора там или динозавра, за которым тянется его поводок

Пользователь Facebook

Может, это лиса с торчащим назад хвостом

Пользователь Facebook

Чупакабра! Похоже, 2020 год продолжается в 2021-м... Всё возможно

Пользователь Facebook

Но есть и более правдоподобные варианты. Многие предположили, что белая отметина на спине "существа" может быть опознавательным знаком или частью собачьей упряжи.

В Питере девушка постоянно слышала странные звуки, уходя из дома, но видео с камеры довело её до слёз

В Питере девушка постоянно слышала странные звуки, уходя из дома, но видео с камеры довело её до слёз

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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