Седокова надела пиджак на голое тело, обнажив пышные формы, перед которыми не устоит ни один мужчина

38-летняя Анна Седокова показала поклонникам в "Инстаграме" кадр, от которого у них перехватило дыхание. Певица снялась топлес, набросив на обнажённый бюст только пиджак.

Фото © Instagram / annasedokova

Исполнительница хитов "Не твоя вина" и "Привязана к тебе" позировала, сидя на полу и открыв взору свои пышные формы. При этом у Анны было довольное суровое выражение лица, а к кадру она оставила пост на серьёзную тему. Артистка порассуждала о том, что от неприятных аспектов в жизни надо избавляться сразу — будь то парни или воспаление на глазу.

Я ненавижу терпеть. Считаю это худшим из слов, применимых к жизни. "Давай подождём", или "Стерпится — слюбится" 🤢 Меня тошнит от этих слов. Всё всегда ясно Анна Седокова

Фото © Instagram / annasedokova

Пользователи не только согласились с точкой зрения своей любимицы, но и засыпали её комплиментами. Юзеры отметили, что Анна обладает неземной красотой, а для некоторых и вовсе стала идеалом.

Анна, вы божественно красивы! 😍 karina_kor_karina

Видео © Instagram / annasedokova

Анечка, какая же красотка 🔥🔥🔥🔥 А фигура просто бомба. aida_namazova_veda

Настоящая богиня и идеал. 😍 minzhur_kramer

В последние дни звезде приходилось от фанатов кое-что скрывать. Две недели назад у неё воспалился глаз, и она прятала его за волосами и очками, пока не решилась на операцию. "Я сделала операцию. Вы же видели, у меня был огромный глаз, потом поменьше, но очень болезненный, потом превратился в маленький мерзкий шарик. А все говорили: "Ну подожди же, он пройдёт". Две недели. Две отменённые премии. Четыре перенесённые большие съёмки. 14 дней страданий", — отметила исполнительница.

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