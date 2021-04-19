Седокова надела пиджак на голое тело, обнажив пышные формы, перед которыми не устоит ни один мужчина
Артистка, которой пришлось обратиться в больницу, чтобы вылечить свой воспалившийся глаз, решила поднять себе и фанатам настроение с помощью откровенного фото.
38-летняя Анна Седокова показала поклонникам в "Инстаграме" кадр, от которого у них перехватило дыхание. Певица снялась топлес, набросив на обнажённый бюст только пиджак.
Исполнительница хитов "Не твоя вина" и "Привязана к тебе" позировала, сидя на полу и открыв взору свои пышные формы. При этом у Анны было довольное суровое выражение лица, а к кадру она оставила пост на серьёзную тему. Артистка порассуждала о том, что от неприятных аспектов в жизни надо избавляться сразу — будь то парни или воспаление на глазу.
Я ненавижу терпеть. Считаю это худшим из слов, применимых к жизни. "Давай подождём", или "Стерпится — слюбится" 🤢 Меня тошнит от этих слов. Всё всегда ясно
Пользователи не только согласились с точкой зрения своей любимицы, но и засыпали её комплиментами. Юзеры отметили, что Анна обладает неземной красотой, а для некоторых и вовсе стала идеалом.
Анна, вы божественно красивы! 😍
Видео © Instagram / annasedokova
Анечка, какая же красотка 🔥🔥🔥🔥 А фигура просто бомба.
Настоящая богиня и идеал. 😍
В последние дни звезде приходилось от фанатов кое-что скрывать. Две недели назад у неё воспалился глаз, и она прятала его за волосами и очками, пока не решилась на операцию. "Я сделала операцию. Вы же видели, у меня был огромный глаз, потом поменьше, но очень болезненный, потом превратился в маленький мерзкий шарик. А все говорили: "Ну подожди же, он пройдёт". Две недели. Две отменённые премии. Четыре перенесённые большие съёмки. 14 дней страданий", — отметила исполнительница.
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