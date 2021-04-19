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Богомолов набросился на фаната Собчак, несмотря на камеры журналистов, собравшихся на премьере

Режиссёр не стал терпеть приставания неизвестного мужчины к своей жене и доступно ему объяснил, почему такое поведение неприемлемо.

19 апреля 2021, 09:50

Фото © YouTube / НТВ

Вечер премьеры фильма Данилы Козловского "Чернобыль" оказался более богатым на события, чем ожидалось. 45-летний Константин Богомолов и 39-летняя Ксения Собчак прогуливались по кинотеатру, когда на лестнице к ним приблизился незнакомый мужчина. Режиссёр накинулся на него, грозя пальцем и отталкивая от жены, да так, что фанат едва не упал, потеряв равновесие.

Видео © YouTube / НТВ

Журналистам Богомолов объяснил, что сталкер приставал к его жене, однако этот момент на камеру оператора НТВ не попал. Собчак никак не прокомментировала ситуацию, она лишь улыбалась и держалась в стороне. Хотя во время потасовки она старалась успокоить мужа. Фанат не унимался, и телеведущей пришлось вызвать охрану.

Фото © YouTube / НТВ

Фото © YouTube / НТВ

Сталкер был рад всеобщему вниманию, а на вопрос о имени ответил странно: "Я Константин Богомолов!" Окружающие так и не поняли, шутил ли мужчина или просто был не в себе. Ясно одно — судя по тому, как режиссёр кинулся на защиту жены, вряд ли слухи о скором расставании супругов станут правдой.

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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