"Я всё забываю и падаю, как пьяная": Шурыгина попала в наркологичку, сняв своё невменяемое состояние

Теперь Диана Шурыгина снова оказалась в больнице, где продолжила делать контент. Девушка сняла серию роликов для "Инстаграма" о том, как себя чувствует. Она пожаловалась на замутнённое сознание и проблемы с памятью. "Я всё забываю и всё время падаю, как пьяная. Это вообще опасно", — делилась блогерша с подписчиками.

Я проснулась, и у меня очень мутное состояние. Вообще ничего не понимаю, всё время какие-то картинки перед глазами. <...> Я на таблетках так ржу Диана Шурыгина

Видео © Telegram / ebobo

А потом всё же раскрыла тайну о том, где именно она находится. Диана призналась, что лежит в психдиспансере в отделении наркологии. И, добавив текст с ошибками, отметила, что ей трудно и лень писать. Поэтому пообещала снять видео, как проходит её день.

Скриншот © Instagram / shurygina_vlog

По пути в больницу Диана также записала ролик, рассказав, что поссорилась со своим бойфрендом — миллионером Денисом Ребровым, пишет Starhit. Блогерша познакомилась и прониклась чувствами к парню, ещё когда была замужем за оператором Андреем Шлягиным.

Видео © Instagram / shurygina_vlog

Мы поругались с Денисом. Я не знаю, помиримся или нет. Хочу, чтобы это видео было на память. Посмотрим, что будет через неделю, месяц <...> Помню, в начале моей истории говорили: "Сейчас-сейчас, правда вскроется". Пересмотрела эту плёнку и говорю: прошло четыре года. Я прошла через всё это благодаря умению прощать" Диана Шурыгина

Фото © Instagram / denjedik, Telegram / Diana Shurygina

Ранее Шурыгина сделала ещё одно громкое заявление. Блогерша, ставшая известной после истории с изнасилованием, заявила, что её насильника Сергея Семёнова подставили девушки, которые были вместе с ними на роковой вписке.

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