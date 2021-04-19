"Я всё забываю и падаю, как пьяная": Шурыгина попала в наркологичку, сняв своё невменяемое состояние
Недавно 21-летняя Диана Шурыгина напугала своих подписчиков неадекватными видео из клиники, в которой внезапно оказалась. Фанаты предположили, что всему виной употребление запрещённых препаратов. Но блогерша не спешила раскрывать правду даже после выписки.
Скриншот © Telegram / ebobo
Теперь Диана Шурыгина снова оказалась в больнице, где продолжила делать контент. Девушка сняла серию роликов для "Инстаграма" о том, как себя чувствует. Она пожаловалась на замутнённое сознание и проблемы с памятью. "Я всё забываю и всё время падаю, как пьяная. Это вообще опасно", — делилась блогерша с подписчиками.
Я проснулась, и у меня очень мутное состояние. Вообще ничего не понимаю, всё время какие-то картинки перед глазами. <...> Я на таблетках так ржу
Видео © Telegram / ebobo
А потом всё же раскрыла тайну о том, где именно она находится. Диана призналась, что лежит в психдиспансере в отделении наркологии. И, добавив текст с ошибками, отметила, что ей трудно и лень писать. Поэтому пообещала снять видео, как проходит её день.
Скриншот © Instagram / shurygina_vlog
По пути в больницу Диана также записала ролик, рассказав, что поссорилась со своим бойфрендом — миллионером Денисом Ребровым, пишет Starhit. Блогерша познакомилась и прониклась чувствами к парню, ещё когда была замужем за оператором Андреем Шлягиным.
Видео © Instagram / shurygina_vlog
Мы поругались с Денисом. Я не знаю, помиримся или нет. Хочу, чтобы это видео было на память. Посмотрим, что будет через неделю, месяц <...> Помню, в начале моей истории говорили: "Сейчас-сейчас, правда вскроется". Пересмотрела эту плёнку и говорю: прошло четыре года. Я прошла через всё это благодаря умению прощать"
Фото © Instagram / denjedik, Telegram / Diana Shurygina
Ранее Шурыгина сделала ещё одно громкое заявление. Блогерша, ставшая известной после истории с изнасилованием, заявила, что её насильника Сергея Семёнова подставили девушки, которые были вместе с ними на роковой вписке.
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