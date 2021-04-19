Похудевшая на 21 кг Долина показала себя "без грамма фотошопа", разозлив фанатов этой наглой ложью
65-летняя Лариса Долина не только сбросила вес, но и завела инстаграм, где демонстрирует свою внешность после преображения.
Артистка поделилась в аккаунте очередным кадром, где предстала почти неузнаваемой: с идеальным макияжем на удивительно худом и узком лице, ровным тоном кожи, а тонкие морщинки у неё едва можно разглядеть. Певица сделала пышную укладку, надела блестящее платье и дополнила образ серьгами. К снимку Долина добавила мотивирующую подпись, заявив, что совсем не прибегала к ретуши.
Ни одного грамма фотошопа, просто очень хороший свет и сброшенные 21 кг. Выкладываю это фото только для того, чтобы вселить надежду в вас, милые женщины, что любая из вас может хорошо выглядеть, только нужно приложить немного усилий! Удачи вам!
Скриншот © YouTube / НТВ. Фото © Instagram / alexey.glyzin
И пока одни подписчики восхищались прекрасным видом своей любимицы, другие оказались не готовы поверить в то, что артистка так просто смогла вернуть себе утраченную молодость. Ведь на фото в чужом инстаграме и на кадрах из шоу она выглядит совсем по-другому. Юзеры обвинили исполнительницу хита "Погода в доме" во вранье, заявив, что снимок сильно отфотошоплен. А некоторые к тому же решили, что Долина не только похудела и отретушировала снимок, но и сделала ряд пластических операций.
Полным ходом фотошоп. Вам не стыдно врать?
Да ладно???? На кого это размотано ???? Ваши подписчики не идиоты. Сорри.
Ни фотошопа, ни уколов красоты! Просто с каждым прожитым годом мы все обычно "молодеем" 😂
Что нет фотошопа, может, вы и правы, но что куча пластики и липосакции, то видно, наверное, и слепому! Лучше промолчать, чем неправду говорить! Так много вас похожих, почти все на одно лицо, наверное, все по вашей диете худеют??? Бывает...
Недавно зрителей также смутили манеры дочки и внучки Ларисы Долиной, которые вместе с ней пришли на шоу "Звёзды сошлись". Юзеры решили, что родственницы ведут себя неадекватно и нуждаются в помощи.
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