В Чехии призвали союзников выслать российских дипломатов

Чехия призывает своих союзников, в том числе Великобританию, к солидарности в вопросе высылки российских дипломатов. Об этом заявил первый вице-премьер, министр внутренних дел и и.о. главы МИД страны Ян Гамачек.

"Мы очень ценим голос Великобритании и слышим аналогичную поддержку со стороны Евроcоюза и США. Мы, конечно, просим о солидарности, и я попросил своих коллег также рассмотреть возможность высылки других российских должностных лиц, которые работают на их территории", — сказал он в интервью Sky News.