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Категорий: 18

В Чехии призвали союзников выслать российских дипломатов

Глава МИД Гамачек заявил, что в стране слышат поддержку со стороны Евроcоюза и США.

19 апреля 2021, 16:08
<p>Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек. Фото © ТАСС / Исакова Анна</p>

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек. Фото © ТАСС / Исакова Анна

Чехия призывает своих союзников, в том числе Великобританию, к солидарности в вопросе высылки российских дипломатов. Об этом заявил первый вице-премьер, министр внутренних дел и и.о. главы МИД страны Ян Гамачек.

"Мы очень ценим голос Великобритании и слышим аналогичную поддержку со стороны Евроcоюза и США. Мы, конечно, просим о солидарности, и я попросил своих коллег также рассмотреть возможность высылки других российских должностных лиц, которые работают на их территории", — сказал он в интервью Sky News.

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Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.

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В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов и отъезда из посольства. В дипмиссии останется всего пять дипломатов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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