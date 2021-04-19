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"Как много у вас рабов на ранчо?" Вован и Лексус взбесили американского сенатора темой расизма

Пранкеры позвонили политику от имени французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана и вице-президента ПАСЕ от Украины Александра Мережко.

19 апреля 2021, 16:22
<p>Пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) — слева направо. Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) — слева направо. Фото © ТАСС / Щербак Александр

Российские телефонные пранкеры Владимир Вован Краснов и Алексей Лексус Столяров вновь пошутили над публичным человеком. На этот раз их жертвой стал американский сенатор Бен Кардин. Ему пранкеры позвонили от имени французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана и вице-президента ПАСЕ от Украины Александра Мережко.

В ходе разговора, расшифровка которого приводится на ютуб-канале пранкеров, Вован и Лексус вспомнили об интервью принца Гарри и Меган, обвинивших британскую королевскую семью в расизме. От лица Ле Дриана они попросили сенатора рассмотреть вопрос о введении персональных санкций против родственников королевы Елизаветы II и неё самой, так как у неё есть "рабы из колоний". В ответ Кардин заметил, что об этом ему ничего не известно.

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"Мы всегда хотим, чтобы страны сами ответили. У нас демократические страны с открытыми обществами, как и наша собственная страна. Мы смотрим на эти страны, как они будут действовать первыми. И то, что было раскрыто бывшими членами королевской семьи, я ожидаю, что на это ответят британский парламент и британское государство", — сказал им Кардин.

Однако пранкеры не унимались. От лица Мережко один из них стал спрашивать, сколько раз сенатор вставал на колени перед темнокожими в знак солидарности и есть ли рабство в штате Мэриленд. "Может, вы расист? Может, вы расист? Вы белый мужчина! Как много рабов у вас на ранчо в Мэриленде?" — спросил один из пранкеров. Кардин назвал данный вопрос "сумасшедшим" и повесил трубку.

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А ранее Лайф рассказывал, что "Ютуб" решил не давать "Серебряную кнопку" пранкерам Вовану и Лексусу. Их запрос на её получение в США рассматривали больше месяца, но в итоге отказались давать данную награду, не уточнив причин такого решения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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