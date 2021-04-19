Берёт пример со звёздной мамы? Дочь Долиной "закодировалась" от хлеба
При этом сама певица уже преобразилась до неузнаваемости, сбросив 21 килограмм.
Фото © Instagram / dolinalina
Ангелина Миончинская, дочь советской и российской певицы Ларисы Долиной, решила сесть на суровую диету и полностью отказаться от мучного на полгода. Об этом она сообщила подписчикам в своём инстаграме.
В публикации Ангелина интересуется, "кодировался" ли кто от хлеба, и сообщает, что даёт себе слово полгода не прикасаться к сакральному хлебобулочному.
Её знаменитая мама Лариса Долина уже преобразилась до неузнаваемости, сбросив 21 килограмм. Певица раскрыла некоторые подробности своей диеты: она ограничила потребление некоторых продуктов и ввела также и принцип интервального голодания — питалась всего два раза в сутки.
После некоторых особенно ярких фото пользователи Сети забеспокоились, что Лариса Долина может стать жертвой анорексии, однако с этими опасениями не согласен психиатр и нарколог Василий Шуров. Он рассказал Лайфу, что у артистки действительно есть один из симптомов анорексии — дисморфофобия, но Долина очень здравомыслящая и серьёзная женщина и у неё детских комплексов довести себя до истощения нет.
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