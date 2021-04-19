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Берёт пример со звёздной мамы? Дочь Долиной "закодировалась" от хлеба

При этом сама певица уже преобразилась до неузнаваемости, сбросив 21 килограмм.

19 апреля 2021, 16:36

Фото © Instagram / dolinalina

Ангелина Миончинская, дочь советской и российской певицы Ларисы Долиной, решила сесть на суровую диету и полностью отказаться от мучного на полгода. Об этом она сообщила подписчикам в своём инстаграме.

В публикации Ангелина интересуется, "кодировался" ли кто от хлеба, и сообщает, что даёт себе слово полгода не прикасаться к сакральному хлебобулочному.

Дочь и внучка опозорили Долину на шоу, строя такие гримасы, что зрители испугались за их психику

Дочь и внучка опозорили Долину на шоу, строя такие гримасы, что зрители испугались за их психику

Её знаменитая мама Лариса Долина уже преобразилась до неузнаваемости, сбросив 21 килограмм. Певица раскрыла некоторые подробности своей диеты: она ограничила потребление некоторых продуктов и ввела также и принцип интервального голодания — питалась всего два раза в сутки.

Похудевшая на 21 кг Долина показала себя "без грамма фотошопа", разозлив фанатов этой наглой ложью

Похудевшая на 21 кг Долина показала себя "без грамма фотошопа", разозлив фанатов этой наглой ложью

После некоторых особенно ярких фото пользователи Сети забеспокоились, что Лариса Долина может стать жертвой анорексии, однако с этими опасениями не согласен психиатр и нарколог Василий Шуров. Он рассказал Лайфу, что у артистки действительно есть один из симптомов анорексии — дисморфофобия, но Долина очень здравомыслящая и серьёзная женщина и у неё детских комплексов довести себя до истощения нет.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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