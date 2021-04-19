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"Будем смотреть по телевизору": Нигматуллин заявил, что создание Суперлиги ничего не значит для российского футбола

Экс-голкипер нашей сборной в беседе с Лайфом выразил мнение, что новый турнир может существенно сказаться на физической готовности игроков.

19 апреля 2021, 16:39
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

"Я не так серьёзно изучал этот проект новый, тоже так... из прессы всё. Знаю о нём достаточно поверхностно, что команды-лидеры из ведущих стран будут соревноваться между собой в единой лиге. Для них, наверное, это интересно. Для узкого круга команд. Для других это будет не так интересно. Просто может получиться, что ЛЧ и ЛЕ потеряют определённую ценность", — отметил Нигматуллин.

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Голкипер также отметил, что ему жалко игроков команд Суперлиги, которые будут вынуждены регулярно играть как на новом турнире, так и на привычных соревнованиях, таких как национальные чемпионаты и кубки. Однако, как напомнил Нигматуллин, пока не ясно, будут ли участники Суперлиги играть на внутренних турнирах. Оценил голкипер и влияние будущего турнира на отечественный футбол.

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"Для России, я думаю, это ничего не значит, потому что вряд ли мы в неё (Суперлигу. — Прим. Лайфа) попадём, а будем просто смотреть по телевизору", — добавил экс-вратарь сборной.

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По мнению Нигматуллина, в ближайшее время УЕФА, ФИФА и создатели Суперлиги будут искать компромиссы относительно проведения нового турнира, ведь клубы таким шагом показали, что желают монетизировать своё участие и создать свой бизнес-проект.

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"Я думаю, диалог будет, но уже создание такой лиги — прецедент серьёзный, который может подорвать авторитет УЕФА. Но возьмём сейчас попкорн и будем ждать, как это всё будет развиваться", — подытожил Нигматуллин.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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