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Facebook удалил пост президента Киргизии про лечение коронавируса ядовитым иссык-кульским корнем

Ранее Садыр Жапаров похвастался, что в одной из больниц всех пациентов лечат этим чудо-средством.

19 апреля 2021, 16:47
<p>Фото © Кадр из видео</p>

Фото © Кадр из видео

Социальная сеть Facebook удалила пост о "чудодейственном" лекарстве от коронавируса в виде настойки из ядовитого иссык-кульского корня, которую рекламировал у себя на страничке президент Киргизии Садыр Жапаров, и удалила все упоминания об этом.

Ранее соцсеть уже предупреждала, что посты подобного характера будут удаляться, и даже расширила список тем, связанных с коронавирусом, которые нельзя поднимать. Это, например, посты на тему искусственного происхождения CoViD-19, того, что вакцина опаснее, чем само заболевание, и что она токсична и вызывает аутизм.

"Не о чем говорить": В центре Гамалеи усомнились, что коронавирус лечится иссык-кульским корнем

"Не о чем говорить": В центре Гамалеи усомнились, что коронавирус лечится иссык-кульским корнем

Напомним, ранее президент Киргизии похвастался, что в одной из больниц всех пациентов лечат этим чудо-средством, а потом ещё и ролик выложил, где показано, как по пластиковым бутылкам разливают саму настойку. К слову, лечит она не только от ковида, но, судя по этикетке, ещё и от рака желудка.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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