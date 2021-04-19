Facebook удалил пост президента Киргизии про лечение коронавируса ядовитым иссык-кульским корнем

Социальная сеть Facebook удалила пост о "чудодейственном" лекарстве от коронавируса в виде настойки из ядовитого иссык-кульского корня, которую рекламировал у себя на страничке президент Киргизии Садыр Жапаров, и удалила все упоминания об этом.

Ранее соцсеть уже предупреждала, что посты подобного характера будут удаляться, и даже расширила список тем, связанных с коронавирусом, которые нельзя поднимать. Это, например, посты на тему искусственного происхождения CoViD-19, того, что вакцина опаснее, чем само заболевание, и что она токсична и вызывает аутизм.

Напомним, ранее президент Киргизии похвастался, что в одной из больниц всех пациентов лечат этим чудо-средством, а потом ещё и ролик выложил, где показано, как по пластиковым бутылкам разливают саму настойку. К слову, лечит она не только от ковида, но, судя по этикетке, ещё и от рака желудка.

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