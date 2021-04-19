Третья стадия испытаний вакцины "Ковивак" начнётся в мае

Научный центр имени М. П. Чумакова РАН запланировал проведение третьей стадии клинических испытаний противоковидной вакцины "Ковивак" на май. Об этом сообщил в понедельник заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Третью фазу [клинических испытаний "Ковивака"] мы планируем провести начиная с мая", — сказал он.

Он также добавил, что в этих клинических испытаниях примут участие более 32 тысяч добровольцев.

Напомним, производство вакцины "Ковивак" от центра Чумакова для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за одну упаковку препарата составит 4330 рублей.

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