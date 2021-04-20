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В Еврокомиссии оценили сроки поставки вакцины "Спутник V" в ЕС

Даже после одобрения российского препарата в ЕМА на это может уйти не один месяц, считает Тьерри Бретон.

20 апреля 2021, 01:05
<p>Фото © ТАСС / Витвицкий Алексей</p>

Фото © ТАСС / Витвицкий Алексей

Вакцина от коронавируса "Спутник V" при одобрении Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) будет доступна жителям Евросоюза не раньше конца 2021 года, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Не думаю, что до конца 2021 года Европе будет доступно необходимое количество доз "Спутника V", сказал Бретон в интервью Le Figaro.

РФПИ: Эффективность "Спутника V" достигла уровня 97,6%

РФПИ: Эффективность "Спутника V" достигла уровня 97,6%

Он подчеркнул, что в первую очередь вакцина, как и все препараты, должна получить одобрение европейского агентства, которое является независимой организацией. Изучить российское досье и принять решение ведомство может в ближайшие недели, полагает Бретон.

Ранее Лайф писал о том, что учёные доказали эффективность вакцины "Спутник V" даже после одной дозы.

Авторы
Юлия Коновалова

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