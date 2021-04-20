"Кусок сердца оторвали": Житель Новочеркасска расплакался из-за покупки пива подросткам, погибшим в жутком ДТП
22-летнего Евгения приобрести алкоголь упросила одна из знакомых девочек. Ни об остальных членах компании, ни об автомобиле он не подозревал.
Житель Новочеркасска, купивший пиво погибшим в ДТП подросткам, не смог сдержать слёз. Видео © LIFE
Евгений Хайменов из Новочеркасска, купивший пиво для компании подростков перед тем, как они насмерть разбились в страшном ДТП, рассказал подробности роковой ночи. Молодого человека теперь винят в страшной трагедии и даже через знакомых угрожают "вывезти в лес". Сам же он с момента гибели ребят не может прийти в себя.
22-летний Евгений пояснил, что ничего не знал о планах ребят. К нему с просьбой купить пиво обратились погибшие девочки, с которыми он дружил. Ни об остальных членах подростковой компании, ни об автомобиле он не подозревал. Евгений поддался на уговоры знакомой девочки и купил им алкоголь, а затем ушёл, полагая, что они просто "попьют пиво и пойдут по домам".
"Честно, мне так плохо! Я три дня уже не ем почти, не сплю. Меня так трусит, колотит из-за этой ситуации, я потерял близких, очень близких людей. Мне очень тяжело на душе. Они тоже были как часть моей семьи... Просто кусок сердца будто оторвали, я плачу, как вспоминаю", — говорит собеседник Лайфа и не может сдержать слёз.
Он выразил искренние соболезнования родственникам погибших школьников. Евгений сожалеет, что сейчас уже ничего не исправить. Знай он о планах подростков, он поступил бы совсем иначе.
Напомним, что страшное ДТП произошло 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая малолетнего водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.
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