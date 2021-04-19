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Тело ребёнка нашли под завалами дома в Нижегородской области, где произошёл взрыв газа

Таким образом, судьба всех жильцов установлена. По данным МЧС, больше под обломками людей нет.

19 апреля 2021, 23:48
<p>Фото © МЧС России</p>

Фото © МЧС России

Спасатели обнаружили тело ребёнка под завалами дома в селе Маргуша Нижегородской области, где произошёл взрыв газа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"В 02:25 мск нашли тело погибшего ребёнка", — уточнил представитель управления и добавил, что больше под завалами людей нет.

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СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в Нижегородской области

Как уже сообщал Лайф, после хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этаже. Огнём охвачена площадь в 1200 кв. м. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало шесть человек, включая девочку в возрасте двух с половиной месяцев и мальчика в возрасте двух с половиной лет. В настоящее время открытое горение в доме ликвидировано.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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