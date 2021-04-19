Тело ребёнка нашли под завалами дома в Нижегородской области, где произошёл взрыв газа

Как уже сообщал Лайф, после хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этаже. Огнём охвачена площадь в 1200 кв. м. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало шесть человек, включая девочку в возрасте двух с половиной месяцев и мальчика в возрасте двух с половиной лет. В настоящее время открытое горение в доме ликвидировано.