Тело ребёнка нашли под завалами дома в Нижегородской области, где произошёл взрыв газа
Таким образом, судьба всех жильцов установлена. По данным МЧС, больше под обломками людей нет.
Фото © МЧС России
Спасатели обнаружили тело ребёнка под завалами дома в селе Маргуша Нижегородской области, где произошёл взрыв газа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
"В 02:25 мск нашли тело погибшего ребёнка", — уточнил представитель управления и добавил, что больше под завалами людей нет.
Как уже сообщал Лайф, после хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этаже. Огнём охвачена площадь в 1200 кв. м. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало шесть человек, включая девочку в возрасте двух с половиной месяцев и мальчика в возрасте двух с половиной лет. В настоящее время открытое горение в доме ликвидировано.
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