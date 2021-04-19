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Евросоюз счёл "обоснованными" подозрения о причастности России к взрыву в Чехии

В Брюсселе выразили солидарность с Прагой и рекомендовали Москве "прекратить деятельность, которая угрожает стабильности в Европе".

19 апреля 2021, 23:15
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Евросоюз счёл "обоснованными" подозрения Чехии в якобы причастности России ко взрыву боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году. Об этом сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"ЕС глубоко обеспокоен повторением негативной модели опасного злонамеренного поведения со стороны России в Европе. Россия должна прекратить эту деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе", говорится в сообщении.

Власти Чехии пообещали рассекретить отчёт о "причастности российских спецслужб" к взрыву во Врбетице

Власти Чехии пообещали рассекретить отчёт о "причастности российских спецслужб" к взрыву во Врбетице

Кроме того, Брюссель выразил Праге полную поддержку и солидарность. В Евросоюзе отметили, что сожалеют в связи с решением Москвы выслать из страны 20 чешских дипломатов.

Напомним, накануне Россия объявила 20 сотрудников Посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на решение Праги выслать 18 дипломатов РФ. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.

Авторы
Юлия Коновалова

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