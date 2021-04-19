Евросоюз счёл "обоснованными" подозрения о причастности России к взрыву в Чехии

Евросоюз счёл "обоснованными" подозрения Чехии в якобы причастности России ко взрыву боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году. Об этом сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"ЕС глубоко обеспокоен повторением негативной модели опасного злонамеренного поведения со стороны России в Европе. Россия должна прекратить эту деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе", — говорится в сообщении.

Кроме того, Брюссель выразил Праге полную поддержку и солидарность. В Евросоюзе отметили, что сожалеют в связи с решением Москвы выслать из страны 20 чешских дипломатов.

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