Евросоюз счёл "обоснованными" подозрения о причастности России к взрыву в Чехии
В Брюсселе выразили солидарность с Прагой и рекомендовали Москве "прекратить деятельность, которая угрожает стабильности в Европе".
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Евросоюз счёл "обоснованными" подозрения Чехии в якобы причастности России ко взрыву боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году. Об этом сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС.
"ЕС глубоко обеспокоен повторением негативной модели опасного злонамеренного поведения со стороны России в Европе. Россия должна прекратить эту деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе", — говорится в сообщении.
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Кроме того, Брюссель выразил Праге полную поддержку и солидарность. В Евросоюзе отметили, что сожалеют в связи с решением Москвы выслать из страны 20 чешских дипломатов.
Напомним, накануне Россия объявила 20 сотрудников Посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на решение Праги выслать 18 дипломатов РФ. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.
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