Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Партия Меркель выбрала кандидата в канцлеры Германии

Армин Лашет давно считается вероятным преемником Ангелы Меркель на посту главы федерального правительства.

19 апреля 2021, 23:06
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ArminLaschet/photos/3959239574095385" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Armin Laschet</a></p>

Фото © Facebook / Armin Laschet

В правящем в Германии Христианско-демократическом союзе (ХДС) большинством голосов поддержали председателя партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры ФРГ на выборах 26 сентября. Об этом сообщила газета Die Welt.

По данным издания, федеральное правление ХДС 31 голосом поддержало Армина Лашета. Девять парламентариев проголосовали за Маркуса Зёдера, шесть человек воздержались.

Возможный преемник Меркель заявил, что сейчас нет причин для снятия санкций с РФ

Возможный преемник Меркель заявил, что сейчас нет причин для снятия санкций с РФ

Напомним, полномочия Ангелы Меркель истекают в сентябре 2021 года, тогда же состоятся выборы нового канцлера ФРГ. Сама Меркель, как ранее сообщал Лайф, решила не участвовать в предстоящих выборах.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1