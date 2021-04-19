Партия Меркель выбрала кандидата в канцлеры Германии
Армин Лашет давно считается вероятным преемником Ангелы Меркель на посту главы федерального правительства.
Фото © Facebook / Armin Laschet
В правящем в Германии Христианско-демократическом союзе (ХДС) большинством голосов поддержали председателя партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры ФРГ на выборах 26 сентября. Об этом сообщила газета Die Welt.
По данным издания, федеральное правление ХДС 31 голосом поддержало Армина Лашета. Девять парламентариев проголосовали за Маркуса Зёдера, шесть человек воздержались.
Напомним, полномочия Ангелы Меркель истекают в сентябре 2021 года, тогда же состоятся выборы нового канцлера ФРГ. Сама Меркель, как ранее сообщал Лайф, решила не участвовать в предстоящих выборах.
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