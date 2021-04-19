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Ушла из жизни звезда советского волейбола Вера Лантратова

Бывшая спортсменка не дожила до своего 74-го дня рождения всего несколько недель.

19 апреля 2021, 22:25
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Чемпионка Олимпийских игр 1968 года по волейболу в составе сборной СССР Вера Лантратова умерла в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

"Федерация выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Веры Степановны", — говорится в сообщении.

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Двукратная чемпионка мира по волейболу Антонина Рыжова скончалась на 86-м году жизни

Причины смерти звезды советского волейбола не уточняются. Лантратова кроме победы на Олимпиаде в составе сборной СССР становилась чемпионкой мира 1970 года и победителем чемпионата Европы 1967 года.

Напомним, звёзды советского спорта пользуются уважением и сегодня. Так, ранее Лайф рассказывал, что 177 футбольных экспертов признали Льва Яшина лучшим вратарём всех времён.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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