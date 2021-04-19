Ушла из жизни звезда советского волейбола Вера Лантратова
Бывшая спортсменка не дожила до своего 74-го дня рождения всего несколько недель.
Фото © ТАСС
Чемпионка Олимпийских игр 1968 года по волейболу в составе сборной СССР Вера Лантратова умерла в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
"Федерация выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Веры Степановны", — говорится в сообщении.
Причины смерти звезды советского волейбола не уточняются. Лантратова кроме победы на Олимпиаде в составе сборной СССР становилась чемпионкой мира 1970 года и победителем чемпионата Европы 1967 года.
Напомним, звёзды советского спорта пользуются уважением и сегодня. Так, ранее Лайф рассказывал, что 177 футбольных экспертов признали Льва Яшина лучшим вратарём всех времён.
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