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Популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler решили вернуть в App Store

Приложение было удалено из онлайн-магазина в январе из-за нарушения правил компании.

19 апреля 2021, 21:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Компания Apple приняла решение вернуть в App Store приложение Parler, которое было удалено во время выборов президента США, так как его использовали для коммуникации сторонники Дональда Трампа. Об этом говорится в письме компании, которое опубликовал член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Кеннет Бак.

"Сегодня мы получили ответ. Parler появится в App Store. Огромная победа для свободы слова", — поделился республиканец.

В Apple пояснили, что разработчиками Parler было предложено обновить приложение и устранить недочёты. Поскольку доработки были осуществлены, приложение вернётся в App Store после того, как его официально представят в обновлённом виде.

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Напомним, что Apple решила удалить соцсеть из-за того, что в ней сторонники экс-президента США Дональда Трампа координировали свои протесты у Капитолия 6 января. После беспорядков создатель проекта Джон Матце пожаловался на угрозы и был вынужден вместе с семьёй покинуть свой дом после того, как его адрес был раскрыт в Сети.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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