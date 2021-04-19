Популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler решили вернуть в App Store

Компания Apple приняла решение вернуть в App Store приложение Parler, которое было удалено во время выборов президента США, так как его использовали для коммуникации сторонники Дональда Трампа. Об этом говорится в письме компании, которое опубликовал член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Кеннет Бак.

"Сегодня мы получили ответ. Parler появится в App Store. Огромная победа для свободы слова", — поделился республиканец.

В Apple пояснили, что разработчиками Parler было предложено обновить приложение и устранить недочёты. Поскольку доработки были осуществлены, приложение вернётся в App Store после того, как его официально представят в обновлённом виде.

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