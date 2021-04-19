Популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler решили вернуть в App Store
Приложение было удалено из онлайн-магазина в январе из-за нарушения правил компании.
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Компания Apple приняла решение вернуть в App Store приложение Parler, которое было удалено во время выборов президента США, так как его использовали для коммуникации сторонники Дональда Трампа. Об этом говорится в письме компании, которое опубликовал член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Кеннет Бак.
"Сегодня мы получили ответ. Parler появится в App Store. Огромная победа для свободы слова", — поделился республиканец.
В Apple пояснили, что разработчиками Parler было предложено обновить приложение и устранить недочёты. Поскольку доработки были осуществлены, приложение вернётся в App Store после того, как его официально представят в обновлённом виде.
Напомним, что Apple решила удалить соцсеть из-за того, что в ней сторонники экс-президента США Дональда Трампа координировали свои протесты у Капитолия 6 января. После беспорядков создатель проекта Джон Матце пожаловался на угрозы и был вынужден вместе с семьёй покинуть свой дом после того, как его адрес был раскрыт в Сети.
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