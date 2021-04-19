Байкерам рассказали о причинах высокой аварийности в начале мотосезона
Многие за зиму успевают утратить навыки управления своим железным конём. Да и автомобилисты отвыкают от присутствия двухколёсного транспорта на дорогах.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Повышенная аварийность в начале мотосезона тесно связана с особенностями времени года. Так, в начале весны температура асфальта ещё не всегда способствует качественному сцеплению колёс с дорогой. Такую точку зрения озвучил организатор проекта "Мотосолидарность" Дмитрий Штурм в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По его словам, также на аварийность влияет то, что на улицах ещё довольно много песка, который служит для мотоциклиста помехой, чтобы уверенно и безопасно маневрировать. Большой проблемой для байкеров является и пыль, оседающая на визоре шлема.
Кроме того, добавил эксперт, на аварийности сказывается человеческий фактор. Особенно это заметно в Санкт-Петербурге, где довольно затяжной период межсезонья. За это время мотоциклисты успевают утратить навыки управления своим железным конём. Да и автомобилисты отвыкают от присутствия двухколёсного транспорта на дорогах.
Ранее Лайф рассказывал, что мотофестиваль Harley Days пройдёт в Петербурге с 6 по 8 августа. Мероприятие проводится в Северной столице с 2011 года.
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