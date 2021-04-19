ВКС России уничтожили в Сирии замаскированную базу боевиков

ВКС России уничтожили базу подготовки террористов под Пальмирой в Сирии. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

"После подтверждения данных по нескольким каналам о местонахождении объектов террористов самолётами ВКС России были нанесены авиационные удары, в результате которых уничтожены два укрытия, до двухсот боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулемётами, а также около пятисот килограмм боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств", — рассказал Карпов.

Он отметил, что формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств велось в тренировочных лагерях боевиков на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют Вооружённые силы США.

По словам Александра Карпова, боевики планируют теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах для дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов президента Сирии. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 33 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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