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ВКС России уничтожили в Сирии замаскированную базу боевиков

Под Пальмирой ликвидированы два укрытия террористов, до 200 боевиков и около 500 килограммов боеприпасов.

19 апреля 2021, 21:22
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

ВКС России уничтожили базу подготовки террористов под Пальмирой в Сирии. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

"После подтверждения данных по нескольким каналам о местонахождении объектов террористов самолётами ВКС России были нанесены авиационные удары, в результате которых уничтожены два укрытия, до двухсот боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулемётами, а также около пятисот килограмм боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств", — рассказал Карпов.

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Он отметил, что формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств велось в тренировочных лагерях боевиков на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют Вооружённые силы США.

По словам Александра Карпова, боевики планируют теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах для дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов президента Сирии. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 33 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*.

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* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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