ВКС России уничтожили в Сирии замаскированную базу боевиков
Под Пальмирой ликвидированы два укрытия террористов, до 200 боевиков и около 500 килограммов боеприпасов.
Фото © ТАСС
ВКС России уничтожили базу подготовки террористов под Пальмирой в Сирии. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.
"После подтверждения данных по нескольким каналам о местонахождении объектов террористов самолётами ВКС России были нанесены авиационные удары, в результате которых уничтожены два укрытия, до двухсот боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулемётами, а также около пятисот килограмм боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств", — рассказал Карпов.
Он отметил, что формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств велось в тренировочных лагерях боевиков на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют Вооружённые силы США.
По словам Александра Карпова, боевики планируют теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах для дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов президента Сирии. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 33 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*.
Ранее сообщалось, что удар российского дрона-камикадзе "Ланцет" по боевикам в Сирии попал на видео.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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