Двое сломали позвоночники: число пострадавших при взрыве в Нижегородской области увеличилось до семи
По данным Лайфа, среди них четверо детей и трое взрослых. Ещё один ребёнок погиб.
Фото © МЧР России
После взрыва и пожара в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области медицинская помощь понадобилась семи жильцам. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона.
Видео © МЧС России
По его словам, в Дальнеконстантиновскую ЦРБ с различными травмами и ожогами госпитализированы четыре ребёнка и две женщины 59 и 27 лет. В МЧС уточнили, что среди пострадавших один получил ожоги лица и правого плеча, а также черепно-мозговую травму, второй — перелом позвоночника. У пострадавшей девочки в возрасте 2,5 месяца – ушибы и ссадины, у мальчика в возрасте 2,5 лет – черепно-мозговая травма. Ещё один мужчина доставлен в травмпункт Арзамаса с переломом позвоночника и рёбер.
Всего из горящего дома спасены 32 человека. Для размещения и транспортировки эвакуированных жильцов организован автобус. К ликвидации возгорания привлечено 237 человек и 50 единиц техники.
В данный момент на место происшествия выехал прокурор области Андрей Травкин. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже отправил на место происшествия своего заместителя Дмитрия Краснова. По его словам, сейчас надо как можно скорее помочь пострадавшим.
Ранее взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Ленина в Зеленодольске, в результате двое погибли и шестеро пострадали. Повреждены оказались семь квартир на двух этажах, но несущие конструкции здания, по предварительным данным, не задеты. В СКР сообщили, что основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело, введён режим ЧС.
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