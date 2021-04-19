Адское пламя и руины вместо квартир: появилось видео с места взрыва под Нижним Новгородом

Появилось видео с места взрыва и пожара в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, число пострадавших увеличилось с трёх до пяти, погиб ребёнок.

После хлопка в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этажах. Огнём охвачена площадь в 1200 кв. м. На место выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета для осмотра места происшествия. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил предпринять оперативные меры для оказания помощи жильцам разрушенного дома.

Ранее взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Ленина в Зеленодольске, в результате двое погибли и шестеро пострадали. Повреждены оказались семь квартир на двух этажах, но несущие конструкции здания, по предварительным данным, не задеты. В СКР сообщили, что основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело, введён режим ЧС.

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