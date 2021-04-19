Адское пламя и руины вместо квартир: появилось видео с места взрыва под Нижним Новгородом
После хлопка в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этажах.
Появилось видео с места взрыва и пожара в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, число пострадавших увеличилось с трёх до пяти, погиб ребёнок.
После хлопка в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этажах. Огнём охвачена площадь в 1200 кв. м. На место выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета для осмотра места происшествия. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил предпринять оперативные меры для оказания помощи жильцам разрушенного дома.
Ранее взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Ленина в Зеленодольске, в результате двое погибли и шестеро пострадали. Повреждены оказались семь квартир на двух этажах, но несущие конструкции здания, по предварительным данным, не задеты. В СКР сообщили, что основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело, введён режим ЧС.
Выбор редакции
"Россия не нападала на Чехию": Премьер Чехии отказался считать терроризмом взрывы во Врбетице
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Нижегородской области, в горящем здании ищут ребёнка
"Пишут, уже выехали": Сделавшая "голое" фото на фоне каньона в Дагестане рассказала об угрозах в свой адрес
Крупнейший британский таблоид перепутал флаги Украины и России
"Средний палец миру": Норвежцев возмутил дизайн олимпийской формы России
Комментариев: 0