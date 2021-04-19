Валютный вопрос: что будет с курсом рубля, если Донбасс присоединится к России и произойдёт интеграция с Белоруссией

21 апреля президент огласит Послание Федеральному собранию. Ожидается, что в нём будет затронута ситуация вокруг Донбасса. 22 апреля состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Одна из тем беседы — дальнейшая экономическая интеграция с Белоруссией. В частности, объединение систем налогообложения. Как интеграция с Белоруссией и развитие событий вокруг ДНР и ЛНР могут повлиять на курс рубля?

Как на курс рубля повлияет расширение сотрудничества с Белоруссией

Санкционное давление со стороны США и ЕС усиливается, но становится новым стимулом для развития Союзного государства России и Белоруссии. Такой вывод в правительстве сделали по результатам визита премьер-министра Михаила Мишустина в Минск. Обсуждался, в частности, вопрос о наращивании товарооборота, а также об объединении налоговых систем. Диалог о дальнейшей интеграции продолжится уже на уровне президентов. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на 22 апреля.

В то же время углубление экономической интеграции между странами может спровоцировать новую волну санкций. По крайней мере, такое мнение высказывают многие экономисты. При этом сам процесс интеграции может очень позитивно сказаться на внутреннем рынке. Всё это может повлиять на курс рубля.

— Интеграция налоговых систем России и Белоруссии — это процесс длительный. Пока Минск намерен оценивать российские наработки в этой сфере. Адаптация двух систем может занять несколько лет. Для национальных валют такое объединение может привести к усилению позиций. Экономика двух стран получает возможности для развития, а бюджеты — дополнительные средства для пополнения, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, сразу после того как появится новость об объединении двух налоговых систем, рубль может укрепиться. Рынок будет расценивать это событие как позитив для развития экономики и получения потенциальных рынков сбыта для продукции. Правда, влияние новостного фактора будет краткосрочным.

Интеграция России и Белоруссии целесообразна в рамках взаимовыгодных процедур. Таможенное, тарифное соглашение, единый рынок для перемещения товаров, рабочей силы — всё это, как правило, снижает издержки, ускоряет оборот товаров, содействует развитию обеих сторон. Например, экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты по льготным тарифам содействует и росту выручки нефтепереработчиков, и конкурентным преимуществам портов, отметил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

— Но, если говорить про единую налоговую систему, тут при различных бюджетах могут быть сложности. То, что относительно приемлемо для российского бизнеса, может быть тяжело для белорусского. Наполнение бюджета Белоруссии или стимулы для её предприятий могут пострадать. В таком случае может возникнуть недостаточность госфинансов, увеличение дефицита бюджета, необходимость его субсидирования. Ситуация способна привести к необходимости перераспределения финансовых потоков в сторону Минска, — пояснил Марк Гойхман.

Аналитик считает, что для Белоруссии выгода очевидна. Россия же в таком случае получает фактически лишь политическое преимущество, удержание соседней страны в своей орбите. Экономически это может означать дополнительное давление на бюджет России, инфляцию, курс рубля.

— Если появятся новости о том, что Россия и Белоруссия пойдут по пути взаимной интеграции с целью объединения, то курс рубля может оказаться под давлением. Вспомним, в Еврозоне ранее была крепкая дойчемарка за счёт сильной промышленности и экономики Германии. Присоединение южных стран, экономика которых явно слабее, сделало евро в сумме более слабым. Соответственно, экспортно ориентированная Германия получила преимущество за счёт более конкурентной валюты. Здесь то же самое. Какие-либо признаки объединения вызовут снижение более сильной валюты и укрепление более слабой. Точные параметры таких движений невозможно просчитать или предположить, но есть вероятность, что на какой-то период российская валюта подешевеет до 85 рублей за доллар. Нельзя исключать и падения до 95, — рассказал ведущий аналитик одного из крупных московских банков.

Сейчас снова обсуждается вопрос дорожных карт по интеграции. Всего их 28. При этом 21 уже готова к подписанию. Об этом ещё в марте сообщал посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко. Предполагается, что оставшиеся разногласия должны решить до конца апреля.

— Очень важно, как процесс интеграции будет выглядеть на практике, ведь согласование дорожных карт последние полтора года проходит в вялотекущем режиме. Ещё осенью 2019 года сообщалось, что большинство из них согласовано, осталось согласовать лишь несколько. И с тех пор никаких кардинальных подвижек нет, лишь незначительно меняется в сообщениях общее число карт — сколько из них согласовано и сколько оставшихся вот-вот уже согласуют. С одной стороны, Минск, безусловно, заинтересован в получении российских энергоносителей по внутрироссийским ценам. В то же время он вряд ли рад перспективе полной унификации таможенного и налогового законодательства, так как это будет означать потерю важных рычагов влияния на свою экономику, — полагает старший аналитик "Альпари Евразия" в Минске Вадим Иосуб.

По его словам, пока интеграционные процессы между двумя странами практически никак на курс рубля не влияли. Как отметил Вадим Иосуб, стоимость российской валюты сейчас больше зависит от мировых цен на нефть, санкций, а в последнее время — ещё и от развития ситуации вокруг Украины.

Как курс рубля мог бы отреагировать на возможное присоединение Донбасса

Одной из обсуждаемых тем остаётся вопрос о присоединении Донбасса. Хотя на официальном уровне такие планы не раз опровергали.

— Объединение сегодня экономически нецелесообразно. Нужно отметить, что Донбасс был кормильцем экономики и бюджета Украины. Однако сегодня при разрыве хозяйственных цепочек и связей Восточная Украина сама нуждается в поддержке экономики. Поэтому любое сближение России с ней — это очередной удар по рублю на фоне серьёзных санкционных рисков со стороны Запада. Всё, что будет идти в пользу России, никогда не устроит ни Вашингтон, ни Брюссель. Рублю есть куда падать. Доллар по 100 рублей в этом случае вполне может стать реальностью. Более того — первым уровнем для его дальнейшего обесценивания, — считает экономист, эксперт в области внешних связей Андрей Лобода.

На курс рубля сейчас влияют не собственно отношения с соседними странами. Важно, какие санкции и за какими решениями могут последовать. Причём ограничительные меры могут различаться. Если вводятся санкции против конкретных компаний и персоналий, то практически никакого влияния на курс рубля они не оказывают. Повлиять могут, например, секторальные санкции или ограничения на покупку вторичного госдолга. И здесь не имеет большого значения, из-за каких событий их могут ввести.

— В целом же, если санкционное давление на Россию усилится, курс доллара может достичь максимума, к которому поднимался в начале 2016 года, — около 86 рублей. Евро при таком развитии событий может превысить 100 рублей и достичь 103, — заключил Вадим Иосуб.

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