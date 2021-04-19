Путин призвал использовать каждый рубль на благо экономики и россиян

"В целом мы подходим к тому, чтобы договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я, безусловно, отношу социальную сферу, проекты инфраструктурного развития", — сказал Путин.

"Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным — с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, людей, особенно тех, которые нуждаются в поддержке со стороны государства — и чтобы мы рачительно отнеслись к государственным финансам. Чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошёл на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого будут эти средства направляться", — подчеркнул Путин.