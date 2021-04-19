Путин призвал использовать каждый рубль на благо экономики и россиян
Глава государства раскрыл некоторые темы, которые будут затронуты в ходе Послания Федеральному собранию.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин провёл совещание с руководством правительства и администрацией Кремля на тему подготовки к запланированному на 21 апреля Посланию Федеральному собранию.
По словам Путина, в выступлении особенно будут выделены социальная сфера и проекты инфраструктурного развития.
"В целом мы подходим к тому, чтобы договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я, безусловно, отношу социальную сферу, проекты инфраструктурного развития", — сказал Путин.
По словам главы государства, важно, чтобы каждый выделенный рубль пошёл на развитие экономики и на пользу каждому конкретному человеку.
"Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным — с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, людей, особенно тех, которые нуждаются в поддержке со стороны государства — и чтобы мы рачительно отнеслись к государственным финансам. Чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошёл на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого будут эти средства направляться", — подчеркнул Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин огласит Послание Федеральному собранию 21 апреля. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, послание будет посвящено постковидному выходу из кризиса и мерам социальной поддержки. Позже стало известно место проведения мероприятия.
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