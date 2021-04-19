"Путают тёплое с мягким": Депутат Госдумы назвал истинные причины высылки Киевом российского дипломата
По словам Дмитрия Белика, меры, принятые РФ против украинского консула, были оправданы законами, а вот то, что решили устроить власти Украины, — это как раз прямое их нарушение.
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На днях Украина объявила о высылке старшего дипломата Посольства России в Киеве после того, как в Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула Александра Сосонюка, который получал закрытую информацию из баз данных правоохранительных органов. Решение Киева Лайфу объяснил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
"Украинские политики уже традиционно путают "тёплое с мягким". Высылать нашего дипломата без каких-либо обоснований и говорить, что это "ответный шаг на задержание Сосонюка", может только украинский МИД", — сказал он.
Он также пояснил, что меры, принятые РФ против украинского консула, были оправданы законами, а вот то, что решили устроить власти Украины, — это как раз прямое их нарушение.
"С одной стороны, мы видим украинского консула, получающего закрытую информацию, официально задержанного нашими спецслужбами. С другой — нарушение Венской конвенции украинским МИД", — объяснил депутат.
Помимо этого, Белик заявил, что подобное поведение есть не что иное, как поддержка эскалации между двумя странами, а также попытки президента Зеленского не растерять последние крохи рейтинга и уважения в народе.
"Конечно же, реакция официального Киева становится ещё одним элементом эскалации отношений между нашими странами. Я не поддерживаю мнения ряда экспертов, которые заявляют о возможности разрыва дипломатических отношений. Скорее, это очередной штрих, очередной "выстрел" в информационной войне, которая так выгодна сегодня Владимиру Зеленскому, стремительно теряющему рейтинги внутри страны", — заключил он.
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Напомним, Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет. Сосонюк должен покинуть территорию России в течение трёх суток начиная с 19 апреля.
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