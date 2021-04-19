В Росавиации посоветовали транзитным туристам самостоятельно планировать возвращение домой
Там напомнили, что у отдыхающих всегда есть возможность получить необходимую информацию о рейсах и билетах в авиакомпании.
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Туристам, которые использовали пересадку в Турции для дальнейшего полёта в третьи страны, необходимо самостоятельно планировать возвращение в Турцию для дальнейшего полёта домой. Это следует из совместной памятки Минтранса и Росавиации.
"Авиакомпания, осуществляющая перевозку на участке из Турции в Россию, не несёт ответственность за вашу перевозку из другого государства в Турцию. Вам необходимо самостоятельно планировать вашу перевозку из другого государства в Турцию под новый рейс в Россию", — сообщили в пресс-службе.
В Росавиации напомнили, что отдыхающим необходимо отслеживать поступление информации от авиакомпании. Это связано с тем, что перевозчик может принять решение об изменении даты вылета. Если у туриста есть сомнения, он всегда может обратиться в авиакомпанию для уточнения информации о выполнении рейсов и переоформлении билетов.
Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей. Кроме того, приостановлены рейсы и в Танзанию.
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