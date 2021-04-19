Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Россия не нападала на Чехию": Премьер Чехии отказался считать терроризмом взрывы во Врбетице

Но отчёта спецслужб об обстоятельствах и возможных причинах ЧП общественность так и не дождётся.

19 апреля 2021, 18:05
<p>Фото © ТАСС / CTK Photo / Dalibor Gluck</p>

Фото © ТАСС / CTK Photo / Dalibor Gluck

Взрывы на складах боеприпасов в чешской Врбетице не были актом государственного терроризма. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

"Это не был акт государственного терроризма. Россия не нападала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием. — Прим. Лайфа), который затем, наверное, хотел продать его", — сказал Бабиш в беседе с журналистами.

Со дна постучали: зачем Чехия устроила столь грубо исполненную провокацию

Со дна постучали: зачем Чехия устроила столь грубо исполненную провокацию

Премьер-министр отметил, что отчёт Службы безопасности и информации Чехии об упомянутых взрывах не будет опубликован. Причину он не назвал.

Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.

В Чехии призвали союзников выслать российских дипломатов

В Чехии призвали союзников выслать российских дипломатов

В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов и отъезда из посольства. В дипмиссии останется всего пять дипломатов.

Власти Праги потребовали вернуть занятую Посольством России землю

Власти Праги потребовали вернуть занятую Посольством России землю

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

МИД РФ напомнил Праге о чешской недвижимости в Москве

сегодня в 18:28

Власти Чехии пообещали рассекретить отчёт о "причастности российских спецслужб" к взрыву во Врбетице

вчера в 12:17

Партия Зеленского призвала его разорвать дипотношения с Россией

сегодня в 17:36

"Путают тёплое с мягким": Депутат Госдумы назвал истинные причины высылки Киевом российского дипломата

сегодня в 18:52

"Не можем подвергать жизни угрозе": Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС

сегодня в 18:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1