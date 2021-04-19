"Россия не нападала на Чехию": Премьер Чехии отказался считать терроризмом взрывы во Врбетице
Но отчёта спецслужб об обстоятельствах и возможных причинах ЧП общественность так и не дождётся.
Фото © ТАСС / CTK Photo / Dalibor Gluck
Взрывы на складах боеприпасов в чешской Врбетице не были актом государственного терроризма. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.
"Это не был акт государственного терроризма. Россия не нападала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием. — Прим. Лайфа), который затем, наверное, хотел продать его", — сказал Бабиш в беседе с журналистами.
Премьер-министр отметил, что отчёт Службы безопасности и информации Чехии об упомянутых взрывах не будет опубликован. Причину он не назвал.
Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.
В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов и отъезда из посольства. В дипмиссии останется всего пять дипломатов.
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