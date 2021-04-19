"Россия не нападала на Чехию": Премьер Чехии отказался считать терроризмом взрывы во Врбетице

Взрывы на складах боеприпасов в чешской Врбетице не были актом государственного терроризма. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

"Это не был акт государственного терроризма. Россия не нападала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием. — Прим. Лайфа), который затем, наверное, хотел продать его", — сказал Бабиш в беседе с журналистами.