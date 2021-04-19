Партия Зеленского призвала его разорвать дипотношения с Россией

Пропрезидентская партия "Слуга народа" обратилась к лидеру Украины Зеленскому с призывом о разрыве дипломатических отношений с Россией. Текст заявления опубликовала нардеп Галина Третьякова в "Фейсбуке".

"Призываем президента Украины, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией, внести на рассмотрение Рады проект закона "О территориальной обороне", провести призыв резервистов в вооружённые силы и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации", — говорится в заявлении.

Депутаты назвали действия России экзистенциальной угрозой для Украины и предложили обратиться к Великобритании и США с просьбой о "временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба представил своим коллегам из Евросоюза новый план действий по "сдерживанию России", включающий секторальные санкции.

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