В УЕФА заявили, что могут исключить участников Суперлиги из полуфинала ЛЧ
Решение по этому вопросу может быть принято чиновниками уже в конце текущей недели.
Фото © Pixabay
Прошедшие в полуфинал Лиги чемпионов команды, которые выступили в числе создателей Суперлиги ("Челси", "Реал" и "Манчестер Сити"), могут быть исключены из текущего розыгрыша главного европейского турнира. Об этом в эфире DR заявил член исполкома УЕФА Йеспер Меллер.
"Клубы должны покинуть [Лигу чемпионов], ожидаю, что это произойдёт в пятницу. Затем мы должны определить, как завершить этот сезон в Лиге чемпионов. Внеочередное заседание исполкома УЕФА состоится в пятницу", — заявил Меллер.
Напомним, 12 европейских топ-клубов, среди которых "Челси", "Манчестер Сити" и "Реал", создали Суперлигу, которая может послужить аналогом Лиги чемпионов. В УЕФА и ФИФА выступили против нового турнира.
Футбол. Интересное по теме
Выбор редакции
"Будем смотреть по телевизору": Нигматуллин заявил, что создание Суперлиги ничего не значит для российского футбола
Глава УЕФА заявил, что футболисты из Суперлиги не смогут выступать на ЧМ и ЧЕ
Флойд Мейвезер шокировал фанатов новым имиджем
"Не можем подвергать жизни угрозе": Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС
МИД РФ напомнил Праге о чешской недвижимости в Москве
Комментариев: 0