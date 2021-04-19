В УЕФА заявили, что могут исключить участников Суперлиги из полуфинала ЛЧ

Прошедшие в полуфинал Лиги чемпионов команды, которые выступили в числе создателей Суперлиги ("Челси", "Реал" и "Манчестер Сити"), могут быть исключены из текущего розыгрыша главного европейского турнира. Об этом в эфире DR заявил член исполкома УЕФА Йеспер Меллер.

"Клубы должны покинуть [Лигу чемпионов], ожидаю, что это произойдёт в пятницу. Затем мы должны определить, как завершить этот сезон в Лиге чемпионов. Внеочередное заседание исполкома УЕФА состоится в пятницу", — заявил Меллер.

Напомним, 12 европейских топ-клубов, среди которых "Челси", "Манчестер Сити" и "Реал", создали Суперлигу, которая может послужить аналогом Лиги чемпионов. В УЕФА и ФИФА выступили против нового турнира.

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