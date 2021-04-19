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Западные аналитики сочли ограниченным влияние новых санкций США на Россию

По их мнению, ограничения лишат Правительство РФ гибкости финансирования и вариантов бюджетной политики, но серьёзных проблем не создадут.

19 апреля 2021, 17:19
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Новые санкции США против госдолга России не так страшны. Однако не исключено, что Вашингтон расширит их и это повлияет на стратегию Минфина РФ. Так считают аналитики рейтингового агентства Moody's, пишет РБК.

По их мнению, санкции Белого дома лишат Правительство РФ гибкости финансирования и вариантов бюджетной политики, но серьёзных проблем не создадут.

"Накопленные государством финансовые резервы, низкая потребность в заимствованиях и усовершенствованный инструментарий политики позволят справиться с возникающими негативными эффектами", — полагают эксперты.

Bloomberg: США готовы ужесточить санкции против долговых обязательств России

Bloomberg: США готовы ужесточить санкции против долговых обязательств России

В рейтинговом агентстве Fitch напомнили, что санкции касаются только первичного рынка ОФЗ, поэтому они не приведут к вынужденным продажам со стороны американских организаций. В свою очередь в рейтинговом агентстве S&P Global Ratings добавили, что рублёвые депозиты казначейства в Центробанке и коммерческих банках, в эквиваленте составляющие более 5% ВВП, позволят Минфину в теории вообще не занимать на рынке как минимум в ближайший год.

По мнению аналитиков, в дальнейшем Минфин РФ может начать выпускать облигации федерального займа с более короткими сроками обращения и активнее использовать остатки бюджета. Центробанк же способен предоставить дополнительную ликвидность банковской системе для смягчения последствий от санкций.

Греф — о новых санкциях США: Не приведут к серьёзным негативным последствиям

Греф — о новых санкциях США: Не приведут к серьёзным негативным последствиям

Как рассказывал Лайф, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций. Кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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