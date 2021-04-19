Лайф публикует видео больничного стационара для осуждённых, куда переводят Навального
В исправительном учреждении за состоянием блогера будут наблюдать врачи, которые уже назначили ему витаминную терапию.
Кадр из видео LIFE
Больничный стационар для осуждённых, куда переводят Алексея Навального. Видео © LIFE
Лайф побывал у ворот исправительной колонии № 3 во Владимире, куда сегодня перевели блогера Алексея Навального. Именно в этом учреждении находится областной стационар для осуждённых, где Навальный будет проходить обследование и, если потребуется, — лечение.
Ранее во ФСИН сообщили, что здоровье Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.
Напомним, условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" заменили на реальный 2 февраля. По решению суда за решёткой блогер проведёт около двух с половиной лет. Навального этапировали в покровскую ИК № 2. Журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем, однако уже вскоре он пожаловался на ухудшение здоровья. При этом во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии осуждённого. Вместе с тем США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии. В Кремле угрозы никак не восприняли.
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