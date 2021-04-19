Apple сможет создавать iPhone с "исчезающими" кнопками
Запатентованная технология позволит сделать гаджеты надёжнее и эстетически приятнее.
Фото © Pixabay
Компания Apple запатентовала новую технологию так называемых исчезающих кнопок. Об этом стало известно благодаря публикации их патента на сайте US Patent and Trademark Office.
Благодаря этой технологии компания получит возможность выпускать свои гаджеты абсолютно без кнопок, заменив их специальными сенсорными поверхностями, которые будут реагировать на касания и проявляться лишь по мере необходимости.
Инженеры, отвечающие за разработку, обосновывают необходимость исчезающих кнопок тем, что обычные кнопки уже морально устарели и из-за них гаджеты становятся более уязвимыми для внешних воздействий и менее привлекательными внешне.
"В мире потребительских устройств, особенно бытовой электроники, существует постоянный спрос на улучшенный внешний вид, улучшенную функциональность", — отметили авторы.
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