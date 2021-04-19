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Apple сможет создавать iPhone с "исчезающими" кнопками

Запатентованная технология позволит сделать гаджеты надёжнее и эстетически приятнее.

19 апреля 2021, 16:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Компания Apple запатентовала новую технологию так называемых исчезающих кнопок. Об этом стало известно благодаря публикации их патента на сайте US Patent and Trademark Office.

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Благодаря этой технологии компания получит возможность выпускать свои гаджеты абсолютно без кнопок, заменив их специальными сенсорными поверхностями, которые будут реагировать на касания и проявляться лишь по мере необходимости.

Инженеры, отвечающие за разработку, обосновывают необходимость исчезающих кнопок тем, что обычные кнопки уже морально устарели и из-за них гаджеты становятся более уязвимыми для внешних воздействий и менее привлекательными внешне.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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