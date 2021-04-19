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"Сотовая связь есть — свободы нет": Заключённые женской колонии зачитали рэп о мобильных телефонах — видео

Девушки в музыкальном формате повествуют о том, что использование сотовой связи в тюрьме может усугубить и без того не лучшее положение осуждённых.

19 апреля 2021, 16:52

Кадр из видео YouTube

Осуждённые женщины краснотурьинской ИК-16 сняли ролик о последствиях, которые могут настигнуть тех, кто пользуется мобильными телефонами в исправительных учреждениях. Заключённые самостоятельно сочинили текст и записали целую рэп-композицию, сообщает ГУФСИН России по Свердловской области.

"Я смогла мобильник в зону пронести,

Ведь с моею совестью мне не по пути.

Я сижу на связи, аферы провожу,

И своей свободой я не дорожу", — говорится в тексте композиции.

"Шьём для вас маски". Уральские заключённые зачитали рэп про коронавирус — видео

"Шьём для вас маски". Уральские заключённые зачитали рэп про коронавирус — видео

В припеве героини клипа призывают отказаться от сотовой связи в пользу системы "Зонателеком", которая установлена в колониях для связи заключённых с родными и близкими. Девушки подчёркивают, что использование мобильных телефонов может стать поводом для увеличения срока заключения.

Ранее Лайф рассказывал, что заключённые колонии в Нижнем Тагиле записали рэп в поддержку российской вакцины "Спутник V".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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