"Сотовая связь есть — свободы нет": Заключённые женской колонии зачитали рэп о мобильных телефонах — видео
Девушки в музыкальном формате повествуют о том, что использование сотовой связи в тюрьме может усугубить и без того не лучшее положение осуждённых.
Кадр из видео YouTube
Осуждённые женщины краснотурьинской ИК-16 сняли ролик о последствиях, которые могут настигнуть тех, кто пользуется мобильными телефонами в исправительных учреждениях. Заключённые самостоятельно сочинили текст и записали целую рэп-композицию, сообщает ГУФСИН России по Свердловской области.
"Я смогла мобильник в зону пронести,
Ведь с моею совестью мне не по пути.
Я сижу на связи, аферы провожу,
И своей свободой я не дорожу", — говорится в тексте композиции.
В припеве героини клипа призывают отказаться от сотовой связи в пользу системы "Зонателеком", которая установлена в колониях для связи заключённых с родными и близкими. Девушки подчёркивают, что использование мобильных телефонов может стать поводом для увеличения срока заключения.
Ранее Лайф рассказывал, что заключённые колонии в Нижнем Тагиле записали рэп в поддержку российской вакцины "Спутник V".
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