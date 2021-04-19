В Калининграде полицейский-лудоман назанимал у близких почти миллион рублей и кинул их

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В Калининграде полицейский, увлекающийся ставками на спорт, назанимал у близких и простых знакомых денег почти на миллион рублей, после чего кинул. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах региона.

В начале года 25-летний оперуполномоченный Родион С. взялся за дело о мошенничестве, потерпевшим по которому проходил гражданин Кубы. Полицейский смекнул, что мужчина может занять денег, и попросил у него в долг 15 тысяч рублей.

Дни сменялись неделями, а деньги кубинцу не возвращались. Каждый раз правоохранитель находил новую причину не отдавать долг. Последней каплей терпения иностранца стал поддельный чек из банка, якобы подтверждающий перевод средств на его счёт.

Гражданин Кубы обратился с заявлением в полицию, и выяснилось, что он стал не единственной жертвой полицейского. В апреле с аналогичным заявлением обратились мама девушки правоохранителя и её подруга. По словам источника Лайфа, они также занимали полицейскому деньги. А сама 22-летняя возлюбленная оперуполномоченного рассказала, что как минимум с 2017 года Родион увлекается ставками на спорт. Спустя год денег лудоману стало не хватать, и он решил брать в долг у девушки, её матери и подруги.

Как сообщил источник, общая сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей. Кроме того, отмечается, что правоохранителям удалось найти ещё шестерых людей, к которым Родион обращался за финансовой помощью, поэтому сумма может увеличиться. Пока полицейского отстранили от службы.

Ранее Лайф сообщал, что в Краснодарском крае оперуполномоченный устроил ДТП, вылетев на встречную полосу движения, где столкнулся с иномаркой, в которой находился годовалый ребёнок.

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