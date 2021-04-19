В Калининграде полицейский-лудоман назанимал у близких почти миллион рублей и кинул их
Деньги горе-игрок просил и у фигурантов дел, которые вёл. Теперь же от службы правоохранитель отстранён.
Фото © Соцсети
В Калининграде полицейский, увлекающийся ставками на спорт, назанимал у близких и простых знакомых денег почти на миллион рублей, после чего кинул. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах региона.
В начале года 25-летний оперуполномоченный Родион С. взялся за дело о мошенничестве, потерпевшим по которому проходил гражданин Кубы. Полицейский смекнул, что мужчина может занять денег, и попросил у него в долг 15 тысяч рублей.
Дни сменялись неделями, а деньги кубинцу не возвращались. Каждый раз правоохранитель находил новую причину не отдавать долг. Последней каплей терпения иностранца стал поддельный чек из банка, якобы подтверждающий перевод средств на его счёт.
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Гражданин Кубы обратился с заявлением в полицию, и выяснилось, что он стал не единственной жертвой полицейского. В апреле с аналогичным заявлением обратились мама девушки правоохранителя и её подруга. По словам источника Лайфа, они также занимали полицейскому деньги. А сама 22-летняя возлюбленная оперуполномоченного рассказала, что как минимум с 2017 года Родион увлекается ставками на спорт. Спустя год денег лудоману стало не хватать, и он решил брать в долг у девушки, её матери и подруги.
Как сообщил источник, общая сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей. Кроме того, отмечается, что правоохранителям удалось найти ещё шестерых людей, к которым Родион обращался за финансовой помощью, поэтому сумма может увеличиться. Пока полицейского отстранили от службы.
Ранее Лайф сообщал, что в Краснодарском крае оперуполномоченный устроил ДТП, вылетев на встречную полосу движения, где столкнулся с иномаркой, в которой находился годовалый ребёнок.
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