Момент смертельного ДТП с пятью подростками под Ростовом попал на видео. Видео ДТП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS )

В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения, заснявших жуткое ДТП в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В данной аварии погибло пять подростков.

На кадрах заметны несколько автомобилей, проносящихся по ночной трассе, в том числе и машина участников ДТП. В какой-то момент отчётливо слышен шум от удара авто подростков о дерево. После этого слышен встревоженный лай собак.

20 апреля в городе объявлен траур и пройдут похороны погибших. Будут отменены все развлекательные мероприятия, а также приспущены флаги.

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