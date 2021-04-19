Момент смертельного ДТП с пятью подростками под Ростовом попал на видео
На записи отчётливо слышен звук удара автомобиля о дерево и последовавший за ним лай собак.
В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения, заснявших жуткое ДТП в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В данной аварии погибло пять подростков.
На кадрах заметны несколько автомобилей, проносящихся по ночной трассе, в том числе и машина участников ДТП. В какой-то момент отчётливо слышен шум от удара авто подростков о дерево. После этого слышен встревоженный лай собак.
20 апреля в городе объявлен траур и пройдут похороны погибших. Будут отменены все развлекательные мероприятия, а также приспущены флаги.
Напомним, жуткое ДТП, в результате которого погибли пятеро подростков, произошло в Новочеркасске рано утром 18 апреля. Молодые люди украли ключи от машины родителей и поехали кататься по городу. В итоге 14-летний водитель не справился с управлением и влетел в дерево. Из шестерых подростков выжил один, сейчас он находится в коме.
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