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Категорий: 18

Момент смертельного ДТП с пятью подростками под Ростовом попал на видео

На записи отчётливо слышен звук удара автомобиля о дерево и последовавший за ним лай собак.

19 апреля 2021, 17:51

Момент смертельного ДТП с пятью подростками под Ростовом попал на видео. Видео ДТП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения, заснявших жуткое ДТП в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В данной аварии погибло пять подростков.

На кадрах заметны несколько автомобилей, проносящихся по ночной трассе, в том числе и машина участников ДТП. В какой-то момент отчётливо слышен шум от удара авто подростков о дерево. После этого слышен встревоженный лай собак.

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20 апреля в городе объявлен траур и пройдут похороны погибших. Будут отменены все развлекательные мероприятия, а также приспущены флаги.

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Напомним, жуткое ДТП, в результате которого погибли пятеро подростков, произошло в Новочеркасске рано утром 18 апреля. Молодые люди украли ключи от машины родителей и поехали кататься по городу. В итоге 14-летний водитель не справился с управлением и влетел в дерево. Из шестерых подростков выжил один, сейчас он находится в коме.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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