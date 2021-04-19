Обидчивая россиянка пожаловалась в полицию на гаишника-коррупционера, которому сама дала взятку

В Приморском крае полицейские разбираются в весьма необычном деле. Местная жительница обратилась в полицию и потребовала вернуть взятку, которую она сама дала одному из сотрудников ГИБДД. Об этом пишет kp.ru.

17 января текущего года 32-летняя россиянка каталась по Владивостоку на элитном авто, будучи сильно пьяной. Её остановили сотрудники ДПС и оформили протокол за серьёзное нарушение ПДД. Девушка могла лишиться прав, чего ей очень хотелось избежать. Поэтому она обратилась к знакомому сотруднику ГИБДД с просьбой посодействовать в данном вопросе.

"Билет" в светлое будущее обошёлся девушке в 60 000 рублей. Однако мировой суд, будучи совершенно не в курсе этой договорённости, постановил лишить её прав на полгода и выплатить штраф в размере 30 000 рублей. А знакомый инспектор при этом кинул подругу, отказавшись возвращать сумму "за содействие".

Девушка оказалась не из робкого десятка и решила сходить в полицию с подробным рассказом о своей нелёгкой доле и "надёжных" товарищах. Полицейские оценили её честность, перенаправив показания сотрудникам собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю. Они пригласили 31-летнего коллегу на разговор, в ходе которого последний признался в содеянном.

Дело изучит региональное управление СКР. Сотрудник ГИБДД может попасть на скамью подсудимых по факту мошенничества.

А недавно сотрудники ФСБ и СК задержали начальника Управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александра Селюнина за получение взятки.

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