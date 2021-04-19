"Не можем подвергать жизни угрозе": Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС

Текущее состояние конструкций на Международной космической станции может привести к катастрофе. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям", — сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия-1", отметив, что этого нельзя допустить.

В связи с подобным состоянием МКС России необходимо работать над национальной космической станцией. При этом будущая НКС может функционировать в качестве промежуточного пункта для полётов к другим планетам, подчеркнул Борисов.

По его словам, у России есть необходимые финансовые ресурсы для самостоятельной постройки такого рода объекта. Но если появятся желающие из других стран, то их "обязательно возьмут". Борисов объяснил, что новая станция может быть расположена выше МКС. Таким образом, она будет являться высокоорбитальной.

"Нам нужно подниматься выше. Это позволит нам практически максимально видеть российскую территорию и особенно, что очень важно, полярные районы, а это связано ещё с освоением Северного морского пути", — рассказал Борисов.

Ранее стало известно, что Россия намерена выйти из проекта МКС до 2025 года. В "Роскосмосе" добавили, что само решение о прекращении полётов российских космонавтов на МКС будет приниматься не раньше чем через несколько лет.

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