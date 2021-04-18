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Категорий: 18

Будет лунная программа — будет "Енисей": перспективы первой российской сверхтяжёлой ракеты

18 апреля 2021, 21:40

Фото © Shutterstock

<p>Фото © Shutterstock</p>

В советские времена подобные проекты были, но провалились. Окажется ли успешной новая попытка?

Как будет выглядеть "Енисей"

Фото © twitter.com/topwar_ru

Фото © twitter.com/topwar_ru

В целом на сегодняшний день расклад такой: две ступени, первая из них состоит из шести блоков, расположенных вокруг центрального. Всё это должно будет поднимать на низкую околоземную орбиту как минимум сотню тонн полезного груза и 27 тонн доставлять к Луне.

Изначально предполагалось, что нижние блоки будут теми же самыми, которые разрабатывают для ракеты "Иртыш" ("Союз-5") — среднетяжёлого носителя, который сможет выводить на низкую орбиту 17 тонн. То есть первая ступень "Енисея" должна была быть конструкцией из шести первых ступеней "Иртыша". А вторую ступень планировали взять от "Союза-6" — ещё одной ракеты среднего класса, её создают на базе "Союза-5". Для обоих этих носителей предусмотрены двигатели на керосине и жидком кислороде.

Однако в декабре 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил с инициативой перевести будущий "Енисей" на метан. Это неизбежно означало полный пересмотр всей концепции. В марте 2021 года стало известно о новом облике сверхтяжа. По данным источника в ракетно-космической отрасли, для нижних блоков решено использовать метановые двигатели РД-182 с тягой 250 тонн, разработанные в НПО "Энергомаш" для многоразовой ракеты "Амур-СПГ". Для второй ступени выбрали РД-0169, тоже на метане, только не столь мощный — 100 тонн тяги.

У нас была и остаётся идея создания более мощного метанового двигателя для нижних ступеней сверхтяжа. Ведь при тяге РД-0169 около 100 тонн придётся поставить на ракету три десятка таких двигателей. Специалисты РКЦ "Прогресс" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") согласны с нами, что неразумно ставить гроздь маленьких двигателей, поэтому предложен двигатель тягой 250 или даже 600 тонн. Есть понимание, как его сделать, и в своё время такие работы проводились в "Энергомаше",рассказал РИА "Новости" генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

Главный плюс метана как ракетного топлива прежде всего в его экологичности, но в целом список его преимуществ невелик, считает действительный член Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков.

Я не могу сказать, чтобы мы получили какое-то кардинальное преимущество. Есть в заправке этого топлива некоторые преимущества (по его доставке на космодром), но это всё скорее логистического характера. А по энергетике особого преимущества не будет

Александр Железняков

Академик космонавтики, действительный член Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского

Ситуация такова, что и первоначальные, и нынешние планы означают создание первого российского — то есть первого после распада СССР — сверхтяжёлого носителя на базе тех ракет, которых тоже ещё нет. Его первый запуск был намечен на 2028 год, но с учётом пересмотра проекта в "Роскосмосе" перенесли сроки на "после 2032 года". Впрочем, заверили, что график Российской лунной программы от этого не сдвигается — просто для ближайших миссий будут использовать другую ракету — "Ангару".

О Российской лунной программе

Для начала предстоит после перерыва длиной в четверть века снова запустить к Луне автоматическую станцию "Луна-25", миссия назначена на 1 октября 2021 года, в космос зонд отправят на среднетяжёлой ракете "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Далее — ещё несколько аппаратов и беспилотный запуск корабля "Орёл" (бывшая "Федерация") на "Ангаре-А5".

Следующий огромный шаг — строительство окололунной станции. Именно на этом этапе, как ожидается, и понадобится "Енисей". По одному из вариантов, станцию будут создавать на основе трёх новых модулей МКС. Недавно российская сторона отказалась от участия в совместном с NASA проекте Gateway — в "Роскосмосе" заявили, что нашей стране в нём уделена слишком малая роль. Вскоре о совместном строительстве космической станции на окололунной орбите Россия договорилась с Китаем.

Следующие пункты — пилотируемые облёты Луны, высадка космонавтов на поверхность на 14 дней и развёртывание первых элементов будущей посещаемой базы. В российском лунном городке (по планам) будут в том числе убежища от радиации, техника для добычи водяного льда и производства на его основе ракетного топлива (кислородно-водородного), а ещё предусмотрены две обсерватории.

Если мы поставим чёткую цель перед этим носителем, то есть отправку грузов на Луну, развёртывание базы, о чём много говорится, тогда у "Енисея", скажем так, прекрасные перспективы. Если не будет этих задач, это под большим вопросом. Но думаю, что бог троицу любит и третья наша попытка создать сверхтяж и заставить его регулярно летать может оказаться успешной

Александр Железняков

Академик космонавтики, действительный член Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского

Юра, мы ещё не всё! Россия могла строить многоразовые ракеты раньше Илона Маска

Юра, мы ещё не всё! Россия могла строить многоразовые ракеты раньше Илона Маска

Советские "предки" "Енисея"

Советская ракета Н-1. Фото © Wikipedia

Советская ракета Н-1. Фото © Wikipedia

Это была несбывшаяся мечта Сергея Королёва. Ещё в 1960-е годы, когда страна рукоплескала Юрию Гагарину, Алексею Леонову, Валентине Терешковой, мысль генерального конструктора уже летела намного дальше: под его руководством в обстановке строгой секретности создавали советскую ракету для межпланетных миссий. Название Н-1, по разным данным, расшифровывается как "Наука-1" (или "Носитель-1").

Эта ракета создавалась с целью доставить советских космонавтов на Луну, и с её помощью планировалось обогнать в этом вопросе американцев

Александр Железняков

Академик космонавтики, действительный член Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского

Интересно, что тогда именно по поводу двигателей для этой ракеты в ОКБ-1 возник серьёзный и горячий спор. Королёв решительно поддерживал схему "керосин-кислород", но главный конструктор НПО "Энергомаш", прославленный двигателестроитель академик Валентин Глушко (именем которого теперь и называется научно-производственное объединение) был категорически против этой идеи и настаивал на использовании другого топлива: знаменитого гептила (C2H8N2) и азотного тетраоксида в качестве окислителя.

Тогда, в начале 60-х годов, нужно было решить, что для нас важнее: достижение приоритета или создание экологически чистой ракеты. По пути экологичности пошёл Сергей Павлович Королёв, и, наверное, когда-нибудь смогли бы Н-1 научить летать, но это оказался долгий путь. Если бы во главу угла ставилась задача опередить во что бы то ни стало американцев, тогда, наверное, был бы смысл согласиться с доводами академика Глушко. И, возможно, нам бы удалось научить Н-1 летать ещё до того, как американцы оказались на Луне

Александр Железняков

Академик космонавтики, действительный член Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского

В итоге Глушко проиграл: госкомиссия одобрила вариант Королёва. После этого "Энергомаш" отстранился от Н-1, изготовление двигателей поручили конструкторскому бюро Николая Кузнецова (ныне Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д. Кузнецова).

Ракета получилась пятиступенчатая, и у неё должно было быть в общей сложности ровно ПЯТЬДЕСЯТ двигателей. Из них 36 — на первой ступени. Первые три ступени нужны были для выхода на околоземную орбиту, оставшиеся две — для полёта к Луне или даже к Марсу (именно к этому стремился Сергей Павлович).

Было четыре испытания первой ступени — в 1969–1972 годах. Все неудачные, с мощнейшими взрывами. Ну и что? Ракетостроителям не привыкать, тем более когда речь идёт о таком эпохальном проекте. Достаточно сейчас посмотреть, как одна за другой взлетают на воздух прототипы Starship американской компании SpaceX. И создатели Н-1 продолжали работу: на август 1974 года были назначены следующие испытания, притом планировалось попытаться не просто поднять в воздух ракету, а совершить полёт до Луны и обратно. Более того, был план отправить в 1979 году советскую экспедицию на Луну, а в 80-е годы построить на спутнике Земли базу "Звезда".

Но дело в том, что в 1969 году Луны уже достигли американцы, они наладили туда регулярные пилотируемые полёты, так что гонку сочли проигранной, и это, судя по всему, было деморализующим фактором. Сергея Королёва в 1966-м не стало. Восемь лет после этого на посту генерального был один из его ближайших соратников — академик Василий Мишин. Как раз при нём работа над Н-1 ещё продолжалась. Но в мае 1974 года его сменил Валентин Глушко, у которого, как мы уже упоминали, был конфликт с Королёвым по поводу межпланетной ракеты. И факт в том, что он распорядился прекратить все работы над Н-1, а в руководстве СССР никто ничего не имел против. Как вспоминал выдающийся советский конструктор Дмитрий Козлов, Глушко считал Н-1 устаревшим проектом, а Дмитрий Ильич был с этим в корне не согласен и из-за этого решил больше не сотрудничать с НПО "Энергия". Его предприятие отделилось и образовало самостоятельное ЦСКБ "Прогресс".

Но очень скоро в правительстве поняли, что стране срочно нужен собственный сверхтяж: многоразовые американские "спейс шаттлы" обеспечивали Соединённым Штатам серьёзное военное преимущество. Решили создать советский аналог: знаменитый проект получил название "Энергия" — "Буран". Созданная для него в НПО "Энергия" одноимённая ракета пока ещё остаётся самой мощной в истории отечественной космонавтики. Её грузоподъёмность 100 тонн (для низкой околоземной орбиты). Для сравнения: у "Протонов" — 23,7 тонны, у "Ангары-А5" — 24,5 тонны.

"Энергия" — "Буран". Фото © ТАСС / Пушкарёв Альберт

"Энергия" — "Буран". Фото © ТАСС / Пушкарёв Альберт

У "Энергии" было две ступени: основной центральный блок (вторая ступень) и четыре боковых (первая ступень). На каждом из боковых было по одному двигателю РД-170 (кислород-керосин, разработка "Энергомаша"), а на центральном — четыре РД-0120, в которых вместо керосина был жидкий водород.

В итоге ракету запустили лишь дважды: в мае 1987 года с макетом боевого лазерного комплекса "Скиф" (его тогда не удалось вывести на орбиту) и, собственно, с космолётом "Буран" 15 ноября 1988 года. Тот полёт вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории полностью автоматический полёт в космос. Кстати, тогда "Буран" перед самым заходом на посадку внезапно "передумал" садиться и, к ужасу всех наблюдавших это, ушёл в неизвестном направлении: оказалось, его датчикам, так сказать, "не понравился" сильный ветер над полосой, и корабль просто решил сделать ещё один круг. Уже с конца 70-х годов для этого корабля формировали отряды космонавтов-испытателей, в общей сложности было три набора. Но пилотируемый полёт так и не состоялся, а в 1993 году программу "Энергия" — "Буран" и вовсе закрыли.

Когда развалился Советский Союз, других целей, кроме военных, у "Бурана" не нашлось. А мы тогда проводили политику разрядки, то есть шла ликвидация многих систем вооружения, поэтому для "Бурана" грузов гражданского назначения не было, а от военных мы отказались. То есть поддерживать эту очень дорогостоящую программу смысла не было

Александр Железняков

Академик космонавтики, действительный член Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского

Когда в ноябре 2019 года проект "Енисея" отправили на доработку, учёные вспоминали "Энергию" и тоже выразили мнение, что для неё в своё время недостаточно проработали цели и задачи и нужно постараться избежать той же ошибки с новой сверхтяжёлой ракетой.

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Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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