МИД РФ напомнил Праге о чешской недвижимости в Москве

Властям Чехии стоит помнить, что земельные участки, которые занимает сейчас Посольство России в Праге, были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений. Об этом заявили в МИД России.

Там отметили, что если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, то тогда задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций. Инструменты для профессионального и компетентного диалога у российского внешнеполитического ведомства есть.

"Если Прага с её особо ретивыми районными старостами рискнёт прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства в "Фейсбуке".

Напомним, ранее староста района Прага-7 Ян Чижински заявил, что часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас Посольство России, должна быть возвращена городу.

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