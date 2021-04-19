МИД РФ напомнил Праге о чешской недвижимости в Москве
Во внешнеполитическом ведомстве таким образом прокомментировали заявление "ретивого" районного старосты, который предложил забрать занятую Посольством РФ землю в чешской столице.
Вид на Посольство России в Праге. Фото © EPA / ТАСС
Властям Чехии стоит помнить, что земельные участки, которые занимает сейчас Посольство России в Праге, были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений. Об этом заявили в МИД России.
Там отметили, что если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, то тогда задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций. Инструменты для профессионального и компетентного диалога у российского внешнеполитического ведомства есть.
"Если Прага с её особо ретивыми районными старостами рискнёт прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства в "Фейсбуке".
Напомним, ранее староста района Прага-7 Ян Чижински заявил, что часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас Посольство России, должна быть возвращена городу.
Как сообщал Лайф, Чехия приняла решение выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.
В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов. В посольстве останется всего пять дипломатов.
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