Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС
Теперь принять в нём участие смогут только компании из Франции, Южной Кореи и США.
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Правительство Чехии приняло решение об исключении "Росатома" из участия в тендере на постройку нового энергоблока АЭС "Дукованы" на востоке республики. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.
"К тендеру будут приглашены [компании] из Франции, Южной Кореи и США", — сказал он.
Он также добавил, что компаниям, которые захотят поучаствовать в тендере, вышлют анкеты с вопросами на предмет безопасности, на которые они должны будут ответить.
Как сообщал Лайф, Чехия приняла решение выслать 18 российских дипломатов. Сегодня они вернулись в Москву. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.
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