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Стилист назвал победительницу в фешен-батле первых леди Украины и Франции

По словам собеседника Лайфа, пользователи Сети ошиблись с объектом для критики.

19 апреля 2021, 19:49
<p>Фото © Getty Images/ Marc Piasecki/Getty Images</p>

Фото © Getty Images/ Marc Piasecki/Getty Images

Стилист Владимир Дубинин в беседе с Лайфом оценил наряды первых леди Украины и Франции Елены Зеленской и Брижит Макрон и объяснил, кто из них лучше выглядит.

Эксперт считает, что пользователи Сети ошиблись, когда выбрали в объекты для критики супругу Эмманюэля Макрона.

"Брижит, на мой взгляд, очень статусно и почётно выглядит. Многие увидели "дорожный знак", я увидел геральдический королевский символ, типа лилия. Это платье от LV. Покрой идеально сел, цветовая палитра идеально подошла для данного мероприятия", — объяснил он.

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По мнению специалиста, критиковать следовало не жену Макрона, а жену Зеленского Елену, чей наряд, на его вкус, оказался слишком непритязательным, плюс ещё и не попадал в тон мероприятия.

"Костюм Елены, на мой взгляд, не подходит под формат такой встречи. Бледный цвет, полутон розового, более для коктейльной встречи. Данный цвет ассоциируется с детством, сладостью, романтикой. Сложно понять, какой посыл несла Елена. Казалось бы, европейцы довольно лояльно относятся к каким-либо новинкам и изяществам", — объяснил свою позицию стилист.

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Ранее стилисты оценили образ первой леди США Джилл Байден на инаугурации её мужа Джо и назвали победительницу в фешен-батле с Меланией Трамп.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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