"Пишут, уже выехали": Сделавшая "голое" фото на фоне каньона в Дагестане рассказала об угрозах в свой адрес

Изабелла Д., которая сделала с подругой фото топлес на фоне Сулакского каньона в Дагестане, рассказала, что присылают угрозы и пишут, что уже "выехали". Об этом сообщил телеканал "360".

"Очень внезапно это возникло, я даже не понимаю. Она (фотография. — Прим. Лайфа) очень давно была, и очень странно. Возможно, что через мою подругу как раз. Она из Дагестана, и, возможно, из её друзей кто-то увидел, и пошло. Я просто не понимаю, это какое-то недоразумение. Я не хотела никого обидеть. В моём понимании, возможно, не было какого-то знания местных законов или чего-то. Это не провокация ни в коем случае, конечно", — заявила девушка.

Она отметила, что появилось очень большое число угроз в её адрес. Но девушка предпочла сразу блокировать всех недоброжелателей, поскольку нет смысла что-либо объяснять людям с таким настроем.

Также выяснилось, что замглавы администрации Унцукульского района Мухаммад Хамзатов потребовал удалить откровенные фото. В противном случае он пообещал обратиться в правоохранительные органы с официальным заявлением по поводу оскорбления чувств верующих.

Изабелле этот шаг показался бессмысленным. Ведь съёмки не проводились в каком-либо священном месте или на территории религиозного сооружения. А районные власти решили таким образом раздуть из мухи слона. Правда, по мнению девушки, проблемы могут возникнуть как раз у них самих.

"Это просто природа, и я даже точно не помню, в каком именно это было месте. Мы просто остановились, в машине ехали, так хорошо было вообще. И как-то очень странно, мне кажется, как раз больше у него (Хамзатова. — Прим. Лайфа) могут проблемы возникнуть", — отметила Изабелла.

Как заявил сам Хамзатов, местные власти хотят обеспечить безопасность туристов и улучшить их впечатления от путешествий в регион. Одна из девушек уже удалила пост с фотографией.

"Вы же видели комментарии с угрозами. К нам обращаются старейшины района, села, молодёжь обращается, женщины, учителя. Поэтому немножко обеспокоены, что у нас в районе это произошло. Я сам лично обращался к этим девушкам. Я думаю, они в первый и в последний раз это совершили. Для наших людей это неприлично, мягко говоря. И мы, наоборот, рады видеть любого гостя на нашей территории", — объяснил Хамзатов.

Девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей), но моделей решили просто выслать из Эмиратов. 11 из 12 девушек уже прибыли в Киев, одна осталась на карантине, так как подхватила коронавирус.

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