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"Средний палец миру": Норвежцев возмутил дизайн олимпийской формы России

Негодование связано с триколором, который использовали на экипировке, несмотря на запрет на государственную символику.

19 апреля 2021, 20:04
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт открыто возмущён дизайном формы российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По мнению журналиста, в ней явно виден российский триколор. А по решению Спортивного арбитражного суда это запрещено. Государственной символики не должно быть на выступлениях наших атлетов вплоть до 16 декабря 2022 года.

Речь идёт о дизайне экипировки национальной команды на Олимпийских играх в Токио, который представила компания Zasport 14 апреля. По мнению Сальтведта, эта коллекция — щелчок по носу всему миру с одобрения улыбающегося МОК.

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"Это как средний палец остальному миру. Никто не видит разницы, никто её не замечает и не комментирует происходящее. Это показывает, что санкции в адрес России — пародия", — негодует Сальтведт.

С мнением комментатора согласился генеральный директор Антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм. Он считает, что инцидент с формой лишний раз доказывает мягкость наказания в отношении России.

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"Российские спортсмены будут выступать как обычно, только под другим именем. Для дальнейшей антидопинговой работы это прискорбно", — сказал Сульхейм.

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Тем временем президент ОКР Станислав Поздняков уже отметил, что представленный вариант формы сборной России является окончательным. По его словам, коллекция не разочаровала ни спортсменов, ни российских болельщиков.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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