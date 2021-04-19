"Средний палец миру": Норвежцев возмутил дизайн олимпийской формы России
Негодование связано с триколором, который использовали на экипировке, несмотря на запрет на государственную символику.
Фото © ТАСС
Комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт открыто возмущён дизайном формы российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По мнению журналиста, в ней явно виден российский триколор. А по решению Спортивного арбитражного суда это запрещено. Государственной символики не должно быть на выступлениях наших атлетов вплоть до 16 декабря 2022 года.
🇷🇺В преддверии Игр XXXII Олимпиады в Токио Zasport выпустил коллекцию спортивной одежды Zasport Tokyo-2020, в которой объединили традиционную символику Сборной России с японскими мотивами#КомандаРоссии pic.twitter.com/zhPwpKoezE— Olympic Russia (@Olympic_Russia) April 15, 2021
Речь идёт о дизайне экипировки национальной команды на Олимпийских играх в Токио, который представила компания Zasport 14 апреля. По мнению Сальтведта, эта коллекция — щелчок по носу всему миру с одобрения улыбающегося МОК.
"Это как средний палец остальному миру. Никто не видит разницы, никто её не замечает и не комментирует происходящее. Это показывает, что санкции в адрес России — пародия", — негодует Сальтведт.
С мнением комментатора согласился генеральный директор Антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм. Он считает, что инцидент с формой лишний раз доказывает мягкость наказания в отношении России.
"Российские спортсмены будут выступать как обычно, только под другим именем. Для дальнейшей антидопинговой работы это прискорбно", — сказал Сульхейм.
Тем временем президент ОКР Станислав Поздняков уже отметил, что представленный вариант формы сборной России является окончательным. По его словам, коллекция не разочаровала ни спортсменов, ни российских болельщиков.
Лента новостей
Стилист назвал победительницу в фешен-батле первых леди Украины и Франции
сегодня в 19:49
"Пишут, уже выехали": Сделавшая "голое" фото на фоне каньона в Дагестане рассказала об угрозах в свой адрес
сегодня в 19:40
Адское пламя и руины вместо квартир: появилось видео с места взрыва под Нижним Новгородом
сегодня в 19:36
Выбор редакции
МОК показал эмблему Олимпиады-2026, которую впервые выбрали с помощью онлайн-голосования
"Силы никакой нет": Шаман призвала олимпийских спортсменов не полагаться на оберег на экипировке
Стилист назвал победительницу в фешен-батле первых леди Украины и Франции
Крупнейший британский таблоид перепутал флаги Украины и России
"Пишут, уже выехали": Сделавшая "голое" фото на фоне каньона в Дагестане рассказала об угрозах в свой адрес
Комментариев: 0