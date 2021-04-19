"Средний палец миру": Норвежцев возмутил дизайн олимпийской формы России

Комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт открыто возмущён дизайном формы российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По мнению журналиста, в ней явно виден российский триколор. А по решению Спортивного арбитражного суда это запрещено. Государственной символики не должно быть на выступлениях наших атлетов вплоть до 16 декабря 2022 года.

🇷🇺В преддверии Игр XXXII Олимпиады в Токио Zasport выпустил коллекцию спортивной одежды Zasport Tokyo-2020, в которой объединили традиционную символику Сборной России с японскими мотивами#КомандаРоссии pic.twitter.com/zhPwpKoezE — Olympic Russia (@Olympic_Russia) April 15, 2021

Речь идёт о дизайне экипировки национальной команды на Олимпийских играх в Токио, который представила компания Zasport 14 апреля. По мнению Сальтведта, эта коллекция — щелчок по носу всему миру с одобрения улыбающегося МОК.

"Это как средний палец остальному миру. Никто не видит разницы, никто её не замечает и не комментирует происходящее. Это показывает, что санкции в адрес России — пародия", — негодует Сальтведт.

С мнением комментатора согласился генеральный директор Антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм. Он считает, что инцидент с формой лишний раз доказывает мягкость наказания в отношении России.

"Российские спортсмены будут выступать как обычно, только под другим именем. Для дальнейшей антидопинговой работы это прискорбно", — сказал Сульхейм.

Тем временем президент ОКР Станислав Поздняков уже отметил, что представленный вариант формы сборной России является окончательным. По его словам, коллекция не разочаровала ни спортсменов, ни российских болельщиков.

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