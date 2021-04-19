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Крупнейший британский таблоид перепутал флаги Украины и России

В публикации сопоставлялась численность войск двух стран.

19 апреля 2021, 20:17

Фото © Pixabay

Крупнейший британский таблоид The Sun 19 апреля решил рассказать читателям о "наращивании российских войск возле украинских границ". Всё бы ничего, но только журналисты настолько увлеклись "страшными сказками", что побрезговали фактами и опубликовали инфографику, перепутав флаги двух стран.

Фото © The Sun

Фото © The Sun

Так, в публикации на карте сопоставлялась численность вооружённых сил и военной техники двух государств. В колонке Russia (Россия) британцы нарисовали украинский флаг, а возле слова Ukraine (Украина) — российский.

В Евросоюзе призвали Россию отвести войска от границы с Украиной

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Ранее Лайф писал о том, что в США заявили о стягивании российских войск на границу с Украиной.

Авторы
Юлия Коновалова

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